新北18警確診！基層揭開「6大恐怖勤務」　怒轟：不染疫才怪

▲1926年的海報顯示「南無警察大菩薩」，當年的民眾稱警察為「大人」。（圖／翻攝自網路）

記者陳雕文／新北報導

新北市截至8日已累積5013例本土確診，衛生局的人力、醫療量能嚴重不足，就連協助衛生局進行防疫宣導、取締未戴口罩的員警也陸續染疫，目前有18人確診，基層苦笑說，很像日治時代的警察，勤務包山包海彷彿菩薩一樣偉大，但我們面對的敵人是病毒，根本防不勝防，而且「接觸人群」的勤務越來越多。

●一句「人力不足」，協助的單位忙到死

衛生局在疫情爆發後，開始以人力不足為由，請「各機關共體時艱」，警察局跳出來盡全力幫忙，而基層原本的勤務，交通事故、違規取締、糾紛排解、各項民眾提告或申辦案件，又多了「1.未戴口罩取締、2.八大行業檢查是否營業、3.居家隔離訊息異常訪查、4.傳統市場人群聚集處宣導、5.染疫熱區防疫巡邏、6.陪衛生所人員送防疫包等」。資深警員說，「繼續這樣搞，不染疫才奇怪」。

新北市政府警察局爭取第一線面對民眾的警務人員能優先接種疫苗，基層抱怨，「就算施打疫苗，一樣可能中鏢，只是重症的機率比較低，以為我們打了疫苗就等於吃無敵星星嗎？衛生局一句人力不足，長官就攬來做，基層累死只會得到一句『辛苦了』到底有個屁用，我們的命不是命？如果大仁哥真的重視基層就不會搞一堆需要接觸民眾的廢勤務」。

▲防疫宣導，總能有人拍到高畫質的照片，基層批作秀又危險。（圖／記者陳雕文翻攝）

●被其他單位當狗的基層

警員表示，之前被規定，一次要派2個警察陪衛生所的學姊，送防疫包到居家隔離者的家，那個包裏頭就是光碟啊什麼的，要讓居家隔離者這14天乖乖別亂跑，但衛生所的學姊對我們的態度根本在叫小弟，原本好好對她說，「學姊，等等可以搭我們的警車去喔」，她就回，「當然要啊！不然咧？」，警察的幫忙，變成一種理所當然。

協助疫調的警力則說，衛生局每次疫調都重複派案，我們又打電話過去，被民眾當砲灰罵被掛電話！為何要浪費人力做一樣的事？我們是想解決問題的，在「支援衛生局疫調」大群組裡面，我們也確實反應問題，還給建議說，怎麼做比較好，結果只得到長官「你們辛苦了」這種跳針摸頭，然後問題也沒解決，衛生局的人連聲屁都沒放！

我們知道這個時候主管機關需要人手，當然是大家好來好去，但是主管機關衛生局好像忘記我們是支援耶，要橫向請衛生局做個資訊統整好像很困難一樣，連沒戴口罩都丟給警察局處分，那衛生局的薪水要不要也給我們領？

▲基層無奈站在路口疏導人流。（圖／記者陳雕文翻攝）

●刷存在感的長官

頻繁地接觸人群，害蘆洲成州所一名警員確診，整個派出所關閉消毒，後來其餘同事採檢陰性，蘆洲警分局於本月5日發布新聞並提到，「成州所的重新回歸，分局長雖然不捨這群像自己孩子的第一線同仁回來，就要面對如此嚴峻的任務，但仍希望這次成州所解除隔離的員警回來，能鼓舞著所有警察的士氣。」並附上分局長請成州所警員吃湯圓的照片，還比讚。

基層砲翻說，「要搞到染疫才會放過基層，你還沒染疫，同志尚須努力，繼續搞宣導跟取締外戴口罩的勤務」。

▲外勤基層再次被推上火線，蘆洲警分局長送湯圓比讚。（圖／記者陳雕文翻攝）

●勤務增加以及作秀＝南無警察大菩薩

基層點出問題，第一，「不必要的作秀」，近期都要在市場走動宣導防疫，但防護裝備根本不齊全，並不是一個手套、護目鏡就可以防護病毒的！應該是地方或中央政府制訂一套安全的管制標準，而不是派員警站在出入口，治標不治本且染疫風險高。

第二，地方至中央衛生單位無法處理過多的患者，電話轉到警察單位，警方只能照單全收，而在派遣上完全沒考量警察是否會變防疫破口。

第三，衛生機關的人員未到場，事情都扔給警察，若處理不當責任如何釐清？更衰的是，因此染疫該怎麼辦？上月底一名刑大科偵隊的隊員就是協助衛生所找尋確診、居家檢疫或確診對象而確診，當然，當時衛生所沒有派人來。

第四，衛生機關人員量能不足，應由地方及中央政府以專案重新編組而非以現有架構運行，運行緩不濟急！只是把炸彈扔給非主管的警察機關來拆，更扯的是，警界高官竟把勤務全攬下來要我們做，只要我們注意自身安全，太不合理了。

據了解，1926年的警察，業務幾乎是包山包海，因此民眾常尊稱是「警察大人」，還流傳一個海報，海報中警察化身為千手觀音菩薩，一手拿刀一手拿佛珠，代表著糖與鞭，從衛生以及思想取締、原住民授產、逮捕犯人、救助。如今疫情爆發，基層警力因為長官的緣故，被迫再度扮演菩薩，只能祈禱自己不會染疫。