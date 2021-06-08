快訊／法國總統馬克宏「當街被甩巴掌」　隨扈飛撲逮捕巴掌男

▲法國總統馬克宏被甩巴掌。（圖／翻攝推特／AlexpLille）



記者林彥臣／綜合報導

法國總統馬克龍8日前往東南部的德龍（Drome）省視察，與當地的餐廳業者會談，期間與民眾互動握手時，卻遭到一名壯男甩巴掌，身旁的隨扈一擁而上，壓制這名掌摑總統的男子。

根據《法新社》報導，馬克宏在8日下午抵達德龍省的泰恩-赫米蒂奇（Tain-l'Hermitage），希望與當地餐廳業者會談，了解未來解封之後餐廳業者所面臨的挑戰，期間與民眾互動握手時，突然遭到一名男子甩巴掌，相關的影片也在網路上楓。

《法新社》指出，元首隨行人員影片真實性，總統被甩巴掌後繼續他的行程。

報導指出，馬克宏與柵欄後方的群眾互動，該名男子抓住總統的前臂，然後試圖甩他巴掌，但是無法確定馬克宏是否真的被打耳光。警方已經逮捕並拘留涉案男子，但是對於調查進度，沒有進一步的消息。

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