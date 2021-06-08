　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

收購義大利「半導體公司」失敗　金融時報：中國對歐外交成果崩解

▲▼義大利總理德拉吉（Mario Draghi）。（圖／路透）

▲義大利總理德拉吉（Mario Draghi）阻止中國收購義大利的半導體公司。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

義大利內閣在今年3月底，否決中國「深圳Invenland集團」（深圳創疆）收購一間半導體公司LPE。對此金融時報（Financial Times）報導指出，中國連收購這間只有50幾名員工，而且默默無名的小公司都失敗，代表中國在歐洲的外交成果崩解。

根據《金融時報》報導，習近平2019年訪問義大利，與當時的民粹主義聯合政府簽署「一帶一路」協議，讓義大利成為中國突破G-7集團，爭奪世界權力與影響力的前線，震驚美國與歐盟。

但2年前義大利現任總理德拉吉（Mario Draghi），悄悄簽署一項法令，象徵義中親密關係的結束，並遏制北京在西歐建立灘頭堡。

在美國的巨大壓力下，上一屆的義大利政府已經開始對中國投資降溫，身為中國問題專家的義大利經貿副部長傑拉奇（Michele Geraci）指出，為了讓義大利看起來與美國保持一致，「有時需要做一些小事來證明」。

傑拉奇說，「這是一項政治聲明，表明我們擔心掠奪性收購，並且我們與我們的美國朋友保持一致」。義大利對中國「一帶一路」倡議的參與在技術上仍然有效，但已變得毫無意義，也沒有發生重大交易。

報導指出，中國收購失敗的LPE公司，主要生產電力電子應用零件，這些組件也用於「軍事領域」。

報導指出，幾年前義大利政界人士還熱衷於引進中資，期待振興陷入困境的經濟，但疫情大爆發導致許多義大利企業變得脆弱，德拉吉政府對外國戰略性投資採取的態度不如前幾屆政府寬鬆，並且毫不猶豫地行使「黃金權力」來加以限制。

義大利國會議員里西( Edoardo Rixi）指出，「靠攏中國的趨勢已經過去，在今天的政治潮流幾乎不復存在。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
台灣研發7倍速「採檢神器」　劉寶傑氣：這才是台灣
新北18警確診！基層揭開「6大恐怖勤務」　怒轟：不染疫才怪
18年前開抗煞巴士！防疫司機又回第一線　媽接電話痛哭
結紮「切到胰臟」愛狗慘死！　誇張獸醫懲處出爐
正妹醫師「勸打疫苗」附超兇長輩圖　網臉紅：該看哪
法國總統馬克宏「當街被甩巴掌」　畫面曝光！
證實郭台銘買不到？　蘇貞昌曝「他手上沒有疫苗啊」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／法國總統馬克宏「當街被甩巴掌」　隨扈飛撲逮捕巴掌男

收購義大利「半導體公司」失敗　金融時報：中國對歐外交成果崩解

婚友社美女社長分享「追女秘籍」　加國男1句話讓她秒答應約會！

父確診3天就死亡…重症母也走了　5子女瞬間成孤兒！最小才7歲

安樂死雲霄飛車！俯衝510m「時速360」飆速旋轉　極限軌道玩到掛

東奧存高傳播風險　日病毒學家：恐擴散缺乏疫苗國家

新冠疫情曝教育漏洞！　紐時：遠距教學更能保護弱勢孩童

浪費名額！日本4081人登記打疫苗卻放鳥　政府無奈：事前都沒取消

AZ、輝瑞疫苗可「交叉混打」？南韓曝正進行500人臨床實驗

狠心姐妹生7子女「全鎖在恐怖小屋」　宛如牢獄慘況曝！警拆門救人

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

日本超萌水獺「一聽爸叫名」秒衝 撒嬌緊抱手、奶音躺懷裡討摸❤

舒華《玩很大》一心只想打風田XD　奶兇跳《LION》..屈中恆女兒跟她通話爆哭

國民黨提出不排富每人發1萬元　柯文哲：難怪執政黨如此囂張

TOP男偶像晚上一把拉她進房間！　《Imitation》李濬榮、鄭知蘇該怎躲粉絲

快訊／法國總統馬克宏「當街被甩巴掌」　隨扈飛撲逮捕巴掌男

收購義大利「半導體公司」失敗　金融時報：中國對歐外交成果崩解

婚友社美女社長分享「追女秘籍」　加國男1句話讓她秒答應約會！

父確診3天就死亡…重症母也走了　5子女瞬間成孤兒！最小才7歲

安樂死雲霄飛車！俯衝510m「時速360」飆速旋轉　極限軌道玩到掛

東奧存高傳播風險　日病毒學家：恐擴散缺乏疫苗國家

新冠疫情曝教育漏洞！　紐時：遠距教學更能保護弱勢孩童

浪費名額！日本4081人登記打疫苗卻放鳥　政府無奈：事前都沒取消

AZ、輝瑞疫苗可「交叉混打」？南韓曝正進行500人臨床實驗

狠心姐妹生7子女「全鎖在恐怖小屋」　宛如牢獄慘況曝！警拆門救人

火警現場冒出「詭異人臉」！五官超清晰…照片曝光網嚇：她在看妳

藍營疫情期間群聚府前撞傷警察　他憤怒：江啟臣竟不聞不問

航海王發威！長榮5月營收獲利雙創新高　單月每股大賺2.91元

科技廠爆群聚感染　苗栗縣竟勒令「移工禁外出」遭質疑違法

智邦拚明日完成全體快篩　確診員工移檢疫所安置

三級警戒延長！　陳子玄「洗手洗到厭世」感嘆：這是長期抗戰

居家防疫怕發胖？專家推薦5種「燃脂食物」　讓你越吃越瘦

馬國政治人物傳「廣東普篩」影片誤指台疫情蔓延　刑事局追查

大陸台企聯與上海嘉定戰略合作　助台商搶新城發展先機

新北18警確診！基層揭開「6大恐怖勤務」　怒轟：不染疫才怪

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

國際熱門新聞

台女「激凸+微露黑森林」　越南老司機超嗨

印度神童最新預言：6／20將有嚴重大事

和碩員工洩女學生私密照　Apple砸百萬美元和解

效率8倍！日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人

即／法國總統馬克宏被甩巴掌　隨扈飛撲逮捕巴掌男

教師慘被注射「一整瓶」新冠疫苗！

人造致命新冠病毒！美科學家揭2大證據

美議員「搭C-17抵台」才是對北京最大挑釁

大邱自購輝瑞疫苗被爆遭詐！市長道歉了

台男泰國販毒被關　獄中染疫亡秒火化

新冠解藥找到了！科學家證實2藥物可抑制病毒

美國務卿：可能重啟美台貿易投資談判

傳染力高50％！印度變種爆新症狀：聽損、血栓

普丁女兒曝光！爆乳正妹、網美DJ都有

更多熱門

相關新聞

路透憂竹科受衝擊　林智堅：無法保證絕對安全

路透憂竹科受衝擊　林智堅：無法保證絕對安全

新竹市長林智堅7日接受《路透》訪問時表示，目前要談論「竹科是否不會受疫情影響」還言之過早，但也無法保證會絕對安全；目前政府已在園區為建立快篩站，準備隨時全面圍堵。台積電則表示，目前苗栗爆發的疫情尚未造成公司重大影響。

台積電、英特爾都在「亞利桑那」設廠　三大優勢曝光

台積電、英特爾都在「亞利桑那」設廠　三大優勢曝光

美媒談台灣「過度自滿」電水短缺

美媒談台灣「過度自滿」電水短缺

力晶創辦人黃崇仁：力積電菲籍員工快篩全過關　護國群山是OK的

力晶創辦人黃崇仁：力積電菲籍員工快篩全過關　護國群山是OK的

竹南科技廠淪陷！財經網美揭「台灣經濟5慘況」

竹南科技廠淪陷！財經網美揭「台灣經濟5慘況」

關鍵字：

義大利半導體InvenlandLPE

讀者迴響

熱門新聞

即／資深記者輕生亡！「確診新冠肺炎」

愷樂被爆「已秘婚醫生男友」！

即／電視台攝影猝死確診　大樓清消

日正妹4年花253萬整形　對比照讓日網傻了

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

快訊／再增22死亡！今日新增219例本土病例

快訊／增22死亡！又見30多歲年輕女過世

即／小港家庭5人染疫　感染源找到了！

三芝聽到巨響　沒明顯雷雨胞

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

台積電徵作業員「時薪2600」！網喊+1　真相曝

斷開劈腿男1／直擊黃薇渟暗夜煲愛　車內熱吻帥氣新歡

桃園情侶摩鐵開毒趴！女昏迷不治　男友下場曝光

30多歲女染疫亡！高職同學悲慟發文：她人緣非常好

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

更多

最夯影音

更多
原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？
您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面