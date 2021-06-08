收購義大利「半導體公司」失敗　金融時報：中國對歐外交成果崩解

▲義大利總理德拉吉（Mario Draghi）阻止中國收購義大利的半導體公司。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

義大利內閣在今年3月底，否決中國「深圳Invenland集團」（深圳創疆）收購一間半導體公司LPE。對此金融時報（Financial Times）報導指出，中國連收購這間只有50幾名員工，而且默默無名的小公司都失敗，代表中國在歐洲的外交成果崩解。

根據《金融時報》報導，習近平2019年訪問義大利，與當時的民粹主義聯合政府簽署「一帶一路」協議，讓義大利成為中國突破G-7集團，爭奪世界權力與影響力的前線，震驚美國與歐盟。

但2年前義大利現任總理德拉吉（Mario Draghi），悄悄簽署一項法令，象徵義中親密關係的結束，並遏制北京在西歐建立灘頭堡。

在美國的巨大壓力下，上一屆的義大利政府已經開始對中國投資降溫，身為中國問題專家的義大利經貿副部長傑拉奇（Michele Geraci）指出，為了讓義大利看起來與美國保持一致，「有時需要做一些小事來證明」。

傑拉奇說，「這是一項政治聲明，表明我們擔心掠奪性收購，並且我們與我們的美國朋友保持一致」。義大利對中國「一帶一路」倡議的參與在技術上仍然有效，但已變得毫無意義，也沒有發生重大交易。

報導指出，中國收購失敗的LPE公司，主要生產電力電子應用零件，這些組件也用於「軍事領域」。

報導指出，幾年前義大利政界人士還熱衷於引進中資，期待振興陷入困境的經濟，但疫情大爆發導致許多義大利企業變得脆弱，德拉吉政府對外國戰略性投資採取的態度不如前幾屆政府寬鬆，並且毫不猶豫地行使「黃金權力」來加以限制。

義大利國會議員里西( Edoardo Rixi）指出，「靠攏中國的趨勢已經過去，在今天的政治潮流幾乎不復存在。」

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