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婚友社美女社長分享「追女秘籍」　加國男1句話讓她秒答應約會！

@internetyenta

Shout out to a lovely Canadian man named Martin who put himself out there today

original sound - Simone Grossman

記者葉睿涵／編譯

婚友社「3日法則」的創辦人格羅斯曼（Simone Grossman），最近在TikTok公開她最近的一段約會經歷，與男士們分享，如何輕鬆地讓女生答應與他們約會的秘訣，吸引了超過27萬人觀看。

據外媒報導，格羅斯曼最近在公園的湖邊等朋友時，偶遇一個名叫馬丁（Martin）的加拿大人。這名男士一直站在距離格羅斯曼約2公尺以外的地方望著她，但格羅斯曼表示，自己並不會因此而感到不舒服，因為馬丁讓她感覺自己很被尊重。

▲▼婚介公司「3日法則」的創辦人格羅斯曼（Simone Grossman）。（圖／翻攝自Three Day Rule官網）

▲婚友社「3日法則」的創辦人格羅斯曼，最近在TikTok分享「追女秘籍」。（圖／翻攝自Three Day Rule官網）

在格羅斯曼的朋友抵達後，馬丁才緩緩地走過來，搭訕格羅斯曼，並詢問了她的聯絡方式。格羅斯曼指出，「這是一個很可愛的舉動，因為有我的朋友在身邊，不會讓我感到壓力和不安全。」格羅斯曼補充，馬丁的開場白也讓她感到很愉悅，因為馬丁將重點放在了自己對格羅斯曼的感受，而不是單純地讚美她的外表。

格羅斯曼笑道，「他說我看起來就像是在沉思一樣，這實在是太有趣了」。她接著向所有在觀看影片的男士們喊話，男人在追求女生時當然不必100%照著馬丁的方法，但這是一個很好的學習例子。影片曝光後，瞬間吸引了超過27萬人點擊觀看，不少人與格羅斯曼觀點相同，認為馬丁這樣的追求方式讓人感覺很舒服和被尊重，但也有人認為，這樣的追求方式太複雜了，「我寧可保持單身」。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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