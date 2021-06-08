阿中部長「瞇眼打盹」疲態曝光　鄭運鵬喊話：做好防疫別再戰

▲民進黨立委鄭運鵬拍下，陳時中在立院中場休息期間瞇眼休息。（圖／翻攝鄭運鵬臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

行政院長蘇貞昌與各部會首長8日赴立院報告紓困4.0特別預算，衛福部長陳時中近期忙於防疫、疫苗及紓困政策，上午在立法院備詢後，中午休息時間再趕往2點鐘的疫情記者會，宣布完重要事項後，又趕回立法院接受備詢。而在中場休息席間，陳時中瞇眼休息的模樣恰巧被民進黨立委鄭運鵬捕捉到，許多網友看到照片後大喊不捨，希望部長要多睡覺。

鄭運鵬在臉書PO出一張陳時中「打盹休息」照片，他表示，這三年來在立法院，不管是院會還是委員會的休息時間，即使是去年國民黨因為美豬大鬧半年，陳時中也沒有過顯露疲態。

鄭運鵬也提到，今年初和陳時中聊天時，他告訴我，對於控制疫情和健保制度，這種能救人的事情「很有興趣」；鄭運鵬認為，陳時中不是文官，他不需要當公務員來討皮痛找罵挨，當部長也絕對不會賺得比他的本業牙醫師還多，「他的興趣就是他的使命感，而且，他的『實績』很不錯。」

鄭運鵬說，台灣疫情控制，不止政府政策要對，還要每個人都乖乖遵守，不然喊得再嚴格的政策都沒有用，有人故意不守規矩、有人受不了嚴格管理，3+11和14+0都是一樣無效的防疫對策。看這幾週疫情重災區，雙北市長們喊話封城講破嘴，市場照樣人擠人，大家就知道意思了，藍白支持者也不用來戰這個了。

而鄭運鵬拍下陳時中打盹休息的場景，也讓他有感而發，呼籲大家要做到以下三件事；一、「不轉傳」，雖然民主國家當然可以罵政府，但是，不能造謠！故意造謠日本對台的支援、造謠各種疫苗有害、造謠政府圖利特定廠商，對疫情都沒有幫助。政府無法阻止中國對台的謠言中央廚房，但是，不分政黨、不分你我都可以做到：「不要轉傳連自己都不確定的資訊」！不轉傳，至少不會害人害己。

二、「守規矩」，鄭運鵬說，政府不是巨靈，不可能、也不應該隨時盯著每個人。國人也都不是巨嬰，也不需要隨時要派警察和公務員跟著你管東管西。不管是指揮中心、還是地方政府的防疫規定，大家都乖乖遵守就對了。三、「保持信心」，這幾天確診數看起來不但下降了，而且開始穩定了，相信連新北市都很快能進入「可以確實疫調」的規模。

鄭運鵬喊話「拜託大家，都乖乖好嘛！」另外，有不少網友也留言向陳時中打氣，「拜託部長多睡覺」、「部長辛苦了，請好好保重身體啊」、「部長才是護國神山吧！」、「短短幾周時間，部長老好多喔！辛苦了」、「請他加油~也要好好休息，大家一起抗疫成功！」