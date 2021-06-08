東奧存高傳播風險　日病毒學家：恐擴散缺乏疫苗國家

▲2020東京奧運7月23日將展開。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

東京奧運將在6週後正式展開，當地民眾對於舉辦奧運仍存極大分歧，日本頂級病毒學家兼政府顧問押谷仁警告，即使政府持續重申會安全的舉行奧運，但不可能完全零風險，同時也提高將疫情擴散至「缺乏疫苗國家」的風險，日本政府不該擅自將病毒傳染出去。

據英媒《泰唔士報》8日報導，日本東北大學（Tohoku University）教授押谷仁曾設立「3密」（3 Close）防疫守則，包括避免密閉、密集、密切接觸。他強調，政府與國際奧委會（IOC）不斷重申能安全的舉辦奧運會，「但大家都知道危險存在，不可能百分之百零風險」，繼續舉辦奧運不僅將日本處於威脅下，其他國家也可因此受影響，再度爆發病毒傳播。

押谷仁指出，「有些國家確診病例不多，有些沒有出現變種病毒，我們不該讓奧運把病毒傳播出去」，目前許多國家面臨疫苗資源短缺問題，日本應將這些因素納入考量。

東京奧運因疫從去年推遲至今年7月23日，規模也大幅縮小，並拒絕外國旅客入境參與，以保護國家醫療資源。

霍普金大學公共衛生學教授瑟拉（Tara Kirk Sell）強調，「預計會出現幾例確診，但這不意味著失敗」，奧委會針對運動員與同行人員，擬出完善且詳細檢測制度、行動限制等政策，預計能大幅減少感染。

除了運動員外，國外媒體與所有行政人員將受嚴密監控，確保不會離開酒店、體育場館等範圍。

日本大眾仍對奧運會抱持分歧意見，但反對聲浪近日也慢慢緩和，民調顯示，目前全國55%民眾希望推遲或取消奧運會，較5月下降10%。政府將在6月20日發布奧運會相關聲明，屆時也將解除緊急事態。