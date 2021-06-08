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各國疫苗採購頻爆爭議！　「藥商免責」更需政府把關

▲▼ 輝瑞/BNT疫苗及莫德納疫苗。（圖／路透）

▲COVID-19疫情打破慣有的疫苗研發、取得模式。（圖／路透）

文／中央社

台灣近期因疫情升溫，疫苗短缺浮上檯面，各國也都出現地方或團體自行採購疫苗所衍生的爭議。COVID-19疫情打破慣有的疫苗研發、取得，為確保人們對疫苗的信心，各國都不免仰賴政府把關。

民間或地方購疫苗 台韓印都遇難關

韓聯社6月2日報導，大邱市政府向中央政府提出，可藉當地管道籌獲輝瑞（Pfizer）&BNT研發的COVID-19 疫苗，但韓國中央應急處置本部社會戰略組長孫映萊表示，這批疫苗屬於透過非正規管道獲取的疫苗，下令不得使用。

孫映萊指出輝瑞藥廠有說明，不會透過其他途徑供貨，只有輝瑞方面直接供應的疫苗才是正規管道疫苗。輝瑞公司正在查驗疫苗真偽，並考慮採取法律行動。韓國衛生官員受訪問也表示，不只大邱，這段時間政府接獲各種購買提案或民眾舉報，但大部分都是假貨。

「印度快報」（The Indian Express）5月25日報導，美國莫德納（Moderna）、輝瑞藥廠相繼發函給印度旁遮普（Punjab）省政府，表明藥廠當前只與各國中央政府與超國家組織（如歐盟、北約等）洽談疫苗供應，不直接與各國地方政府接觸。

▲▼嬌生疫苗。（圖／路透）

▲嬌生只跟各國政府和超國家組織協商疫苗採購事宜。（圖／路透）

佛光山所屬的國際佛光會先前也提議進口50萬劑嬌生（Johnson & Johnson）疫苗。但嬌生回覆路透社相關詢問的聲明指出，他們只跟各國政府和超國家組織協商疫苗採購事宜，「在目前疫情緊急狀態期間，我們不跟第三方、或是透過第三方，來合作疫苗取得事宜。」

黑市出現假冒或遭竊疫苗 世衛3月已示警

世界衛生組織（WHO）今年3月曾警告網路黑市出現假的或遭竊的COVID-19疫苗；國際刑警組織警務主管卡瓦納（Stephen Kavanagh）5月底指出，疫情嚴峻、疫苗不足下「讓世界各地都被逼急，也意味罪犯將利用恐懼來撈一筆」。

世衛6月7日的線上記者會，助理秘書長席馬歐（Mariangela Simao）強調，大部分疫苗廠只向公部門實體銷售疫苗，且透過與COVID-19疫苗全球取得機制（Covax）等國際機構協助取得，建議各國直接聯繫疫苗生產商，並確認中間商有合法授權。

「紐約時報」今年1月一篇報導分析，疫苗研發向來屬高風險，除非已實驗到確信有效且定能獲得政府核准，藥廠向來不會冒險投資量產，這也是為何各類疫苗研發一向耗時甚鉅。

歐美國家與藥商互綁 疫苗捐贈與轉售受限

但這次COVID-19疫情既快又猛，為縮短疫苗研發時程，各國政府－尤其美國與歐洲－以及像流行病防範創新聯盟（CEPI）等非營利組織紛紛出面，協助吸收相關風險。

像莫德納不僅可拿聯邦政府研發的技術開發疫苗，還獲得政府補助10億美元供研發，美國政府去年8月更直接提出首批15億美元訂單，等於互相綁住。CEPI也提供高達4億美元無息貸款補助同在研發疫苗的生技製藥商諾瓦瓦克斯（Novavax）。

▲▼疫苗接種。（圖／路透）

▲世界衛生組織（WHO）今年3月曾警告網路黑市出現假的或遭竊的COVID-19疫苗。（示意圖／路透）

歐盟貸款機構「歐洲投資銀行」（EIB）於疫情爆發之初，貸款1億美元給和輝瑞一同研發疫苗的德國生技製藥商BioNTech，歐洲投資銀行除能收得利息，也可分得2500萬美元疫苗利潤。

紐時引述取得的文件披露，歐美政府傾注數以十億計美元的經費協助藥商研製COVID-19疫苗，再花數十億美元搶購，又讓藥商可保有專利，某些時候甚至會限制各國的疫苗捐贈或轉售，導致如直接向藥廠洽購等以往常見的籌獲方式大受限制。

美國非營利監督團體「公眾」（Public Citizen）人員黎茲維（Zain Rizvi）就批評，這樣的結果造就歐美政府站在藥商那邊，從而減少開發中國家與窮國普遍取得疫苗的機會，也是目前很多國家難以取得疫苗的原因之一。

藥商免責 政府更有義務把關疫苗

美國2005年訂立「公共緊急事態準備法」（PREPAct），目的就是為能在公衛緊急情況時加速取得藥物。紐時指出，被要求神速研發疫苗下，美國藥商獲得聯邦政府援引法律，得以豁免近乎所有義務，包括疫苗無效或引發嚴重副作用都可免於究責或賠償。

在這樣的情況下，除非證明藥商「存心出錯」，否則縱然藥商有疏忽，大眾都無法控告廠商索賠。

▲▼ 英國年輕族群接種疫苗。（圖／路透）

▲美國藥商獲得聯邦政府援引法律，得以豁免近乎所有義務。（示意圖／路透）

經濟合作暨發展組織（OECD）5月10日發布名為「強化COVID-19疫苗公眾信賴：政府所扮角色」的全球防疫說帖，指引各國政府制定具體政策強化公眾對疫苗的信任。

說帖指出，各國民眾對疫苗信賴與否至關重要，關鍵則有賴政府對疫苗安全、效果的溝通說明與把關。為確保疫苗能及時到位，需由政府制定政策與構建基礎設施，以便分撥、儲放與管理接種。有效的疫苗政策有賴各級政府間的協調、決策參與、行動一致與跨政府階級的資源轉移。

說帖引述哈佛大學陳曾熙公共衛生學院（HarvardT.H. Chan School of Public Health）公衛教授布倫（Barry Bloom）的話：「所有疫苗皆然，最重要的成分就是信任。」

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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