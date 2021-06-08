浪費名額！日本4081人登記打疫苗卻放鳥　政府無奈：事前都沒取消

▲日本推動老年人大規模疫苗施打，希望能加速疫苗接種率。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本目前正在推動65歲以上老年人疫苗接種，同時也在各地設置大規模疫苗接種中心，並開放登記預約，然而如今卻傳出，光是東京與大阪的大規模疫苗接種中心在5月24日至31日的8天內，就有高達4081人預約後「No-Show」，沒有在時間內前往現場也沒有提前取消，占了整體的4.6%。

根據《日本放送協會》報導，針對東京與大阪的大規模疫苗接種中心施打情況，立憲民主黨的眾議員岡本充功向日本政府提交了質詢文書，其中問道，「經登記預約後未到場施打疫苗卻沒有取消的人數有多少？」對此，當局在8日的內閣會議中提出答辯書。

▲東京與大阪大規模接種中心光是5月24日至31日間，就有4081人未到場。（圖／路透社）



根據政府提出數據，東京與大阪的大規模疫苗接種中心5月24日正式開啟，但在同月24日至31日的這8天內，就有4081人沒有取消預約，就直接「No-Show」，沒有到場施打疫苗，造成名額浪費。根據數據顯示，5月24日至31日僅開放8萬8500個預約名額，但No-Show人數就占了整體的4.6%。

事實上，當初大阪地區首度開放預約時，才開始不到半小時，2萬5千個名額隨即被搶光，東京地區的大規模接種中心疫苗預約也在45分鐘內吸引2萬1千人登記，然而真正開打後，卻有許多人直接不來。

負責疫苗施打的防衛省呼籲，民眾如果在預約之後，出現身體不適等情況，無法施打疫苗，請務必要儘快向相關單位取消預約，以免造成資源浪費。

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