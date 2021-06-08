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新冠疫情曝教育漏洞！　紐時：遠距教學更能保護弱勢孩童

▲▼遠距教學。（圖／達志影像／美聯社）

▲疫情下，遠距教學普及。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電報導

新冠疫情如今邁入第20個月，同時也揭示全球醫療與教育體系不平等問題，包括美國非裔、拉丁裔、亞裔社區都遭受到不平等待遇，尤其「遠距教學」對弱勢孩童負面影響極深。台灣如今面臨相似情況，短時間被迫改為線上教學，讓許多老師、學生、家長措手不及，而偏遠地區學生資源匱乏，遠距教學將會是極大挑戰，國外的案例也能成為借鏡。

美國低收入戶學生在疫情爆發初期，面臨缺少科技設施、家庭經濟狀況拮据等問題，導致曠課情況嚴重。學校與社福組織一年來努力提供資源，盡力彌補教育的系統性不平等。如今疫苗接種率逐漸提高後，紐約市、新澤西州等地區近日宣布，下學年將全面回歸實體教學。《紐約時報》深度報導卻揭露，返回實體教學將再度讓弱勢孩童暴露於染疫危險之中，呼籲政府須持續同步提供遠距教學。

美國教育部數據顯示，儘管全國9成學校已重啟，大多弱勢家庭仍選擇讓孩子留在家中遠距上學。「全國父母聯盟」（National Parents Union）5月對「非白人父母」調查也透露，其中59%希望下學年也有遠距上課的選項。

據《紐約時報》專欄報導，非裔與拉丁裔等弱勢地區長期受限於醫療不平等，除了缺乏重要醫療資源，許多民眾更因工作性質無法請假、自付費用等因素，無法及時接種新冠疫苗。大多學生也因年齡問題，不符合疫苗施打標準，最早也要等到今年底才有機會接種。

▲三名老師做足防疫措施仍染疫（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲返回實體教學將再度讓弱勢孩童暴露於染疫危險之中。（圖／取自免費圖庫pixabay）

《美國兒科協會》數據顯示，疫苗的缺乏導致19歲以下青少年佔確診人數的24%，而其中非裔與拉丁裔年輕人感染率極高，死亡病例中更佔逾60%。兒童在染疫變種病毒時，出現的症狀也較少，以色列研究顯示，約50%至70%兒童在染疫後並不會出現症狀，大幅提高傳染力，影響周遭其他學生、家庭與社區。

專欄作者比地（Rishawn Biddle）強調，未受疫苗保護的孩子一旦返回校園，將繼續面對染疫風險，且弱勢社區學校建築破舊不堪、通風不良，將加據病毒傳播。聯邦政府《美國救援計劃法案》強調，已撥出1230億美元，提供學校改善建築與環境，加強防疫保護；但證據卻顯示，貧窮學區因資金不足，購買未經驗證空氣淨化劑，無法完善防範能滯空傳染的病毒。

「遠距教學」也能提供患慢性疾病（氣喘、糖尿病等）孩童不需請病假、正常就學機會。據非營利組織《出勤率計算》調查，患有氣喘的學生每年缺課量共計逾1千萬日，佔所有學生的10%，而非裔兒童身患氣喘的比例高達14.3%，白人兒童則只有5.6%。

比地強調，美國非裔與拉丁裔群體都希望政府能彌補弱勢孩童的不足，「但我們都知道，國家只在失去無數生命後才開始做對的事情。」疫情結束後，醫療與教育不平等將持續影響社區，遠距教學選項將至關重要。

報導最後指出，美國政府不應繼續對弱勢家庭增加負擔，既然已在遠距教學投入大量資源，應繼續提供「混合教學」選項，與洛杉磯、休士頓等地區同步，讓弱勢家庭學生能繼續就學，並同時保障自身安全。

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