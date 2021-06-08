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別再偷吃鼻屎！　挖鼻孔3危害曝：嚴重會腐蝕頭骨、細菌侵入頭腦

▲▼挖鼻孔。（圖／達志影像）

▲挖鼻孔危害非常多。（圖／達志影像）

記者葉睿涵／編譯

美國一項研究顯示，有91%的成年人承認，自己經常挖鼻孔，其中更有部分人會將挖出來的鼻屎吃掉。不過，將「黏糊糊的鼻屎」吃下肚，不僅會讓你看起來有點噁，就連身體健康也會受影響。

據《商業內幕》報導，鼻屎的主要成分是水和2種蛋白質，其中的凝膠狀蛋白質，讓它看起來一直都是「黏糊糊」的，而特殊免疫蛋白質，則有抗菌功能，讓鼻屎成為人體抵禦病菌的第一條防線。當我們在呼吸時，我們吸入的不僅僅是空氣，就連空氣中的細菌、病毒和灰塵，也會一同進入體內。然而，這些對人體有害的物質，會被鼻孔中的粘稠鼻涕所阻擋，然後慢慢地風乾、變硬，並形成固體狀鼻屎。

換言之，我們的鼻屎裡，其實包裹的是有害的病毒或細菌。這些有害物質，通常會在人們打噴嚏或擤鼻涕時離開人體。不過，如果你有吃鼻屎的習慣的話，鼻屎中的病原體也會在腸胃消化鼻屎時，同時被釋放到人體中，進而增加人們感染疾病的風險。儘管有人號稱，經常吃鼻屎可以讓人體懂得如何分辨和攻擊入侵的微生物，但事實上，目前未有任何科學證明顯示，吃鼻屎會帶來任何好處。

報導提醒，挖鼻孔實際上是一個很危險的行為，因為人們在挖鼻孔時，很有可能會不小心弄傷鼻腔內部，讓潛伏在指甲下的金黃色葡萄球菌有機會進入人體，進而導致鼻腔或臉部發生膿腫。如果這時候人們持續挖鼻孔的話，那分隔2個鼻孔的中間隔膜可能會被刺穿，並發生感染。如果鼻竇嚴重被感染的話，那頭骨還有可能受到腐蝕，為細菌進入大腦打開一扇門。雖然報導舉出的幾個例子都較為極端，但人們也確實應該減少挖鼻孔的次數，以避免造成傷害。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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