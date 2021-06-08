夜泳欣賞藍眼淚！28歲女被鱷魚拖下水　她勇猛救回雙胞胎姊妹

▲雙胞胎姊妹旅行遭鱷魚咬傷，目前仍在接受治療。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

英國一對雙胞胎姊妹到墨西哥觀光景點欣賞藍眼淚，其中1人開心在潟湖中游泳時居然遭鱷魚咬住並且拖入水中，另1人見狀為了救姊妹也立即跳入水中，雖然勇猛擊退鱷魚，2人都因為咬傷送醫接受治療，1人尚未脫離險境。

來自伯克郡的28歲女子梅麗莎(Melissa Laurie)6日在墨西哥瓦哈卡州埃斯孔迪多港附近的Manialtepec Lagoon潟湖遊玩時，突然遭鱷魚拖入水中，雙胞胎姊妹喬治亞(Georgia)立即跳下水中救人，好不容易找到梅莉莎身影，正要把人拖回船上時鱷魚再度攻擊，她最後成功擊退不過也身受重傷。

母親羅利(Sue Laurie)表示，2人都被緊急送到醫院接受治療，可是梅莉莎仍然處於性命危殆的狀態，「梅麗莎仍然活著，但我們不知道傷勢是否會嚴重到致命，她肺裡有積水，一直在咳血，目前人還在昏迷中」。

父親西恩(Sean)則說，喬治亞因為有潛水執照並且有救生經驗，所以才能在危急狀態中拯救姊妹，「鱷魚攻擊她們時，她不停攻擊鱷魚的頭，好不容易才讓鱷魚鬆口，不過她身上也被咬傷」。據了解，這對姊妹3月離開英國，在世界各地進行背包客旅行，本來計畫11月返國沒想到遭逢事故，目前仍在墨西哥接受治療，家人尚未決定何時能前往當地把人帶回家。