　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

夜泳欣賞藍眼淚！28歲女被鱷魚拖下水　她勇猛救回雙胞胎姊妹

夜泳欣賞藍眼淚！28歲女被鱷魚拖下水　她勇猛救回雙胞胎姊妹。（圖／翻攝自Facebook）

▲雙胞胎姊妹旅行遭鱷魚咬傷，目前仍在接受治療。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

英國一對雙胞胎姊妹到墨西哥觀光景點欣賞藍眼淚，其中1人開心在潟湖中游泳時居然遭鱷魚咬住並且拖入水中，另1人見狀為了救姊妹也立即跳入水中，雖然勇猛擊退鱷魚，2人都因為咬傷送醫接受治療，1人尚未脫離險境。

來自伯克郡的28歲女子梅麗莎(Melissa Laurie)6日在墨西哥瓦哈卡州埃斯孔迪多港附近的Manialtepec Lagoon潟湖遊玩時，突然遭鱷魚拖入水中，雙胞胎姊妹喬治亞(Georgia)立即跳下水中救人，好不容易找到梅莉莎身影，正要把人拖回船上時鱷魚再度攻擊，她最後成功擊退不過也身受重傷。

母親羅利(Sue Laurie)表示，2人都被緊急送到醫院接受治療，可是梅莉莎仍然處於性命危殆的狀態，「梅麗莎仍然活著，但我們不知道傷勢是否會嚴重到致命，她肺裡有積水，一直在咳血，目前人還在昏迷中」。

父親西恩(Sean)則說，喬治亞因為有潛水執照並且有救生經驗，所以才能在危急狀態中拯救姊妹，「鱷魚攻擊她們時，她不停攻擊鱷魚的頭，好不容易才讓鱷魚鬆口，不過她身上也被咬傷」。據了解，這對姊妹3月離開英國，在世界各地進行背包客旅行，本來計畫11月返國沒想到遭逢事故，目前仍在墨西哥接受治療，家人尚未決定何時能前往當地把人帶回家。

ET快訊
愷樂爆秘婚醫生男友　「紅娘」小蜜桃回應了
北市12行政區確診數字曝光　「萬華達1497例」
端午一定要守住！　專家曝「這天可望降級」
熊貓「6月優惠碼」一次看　星巴克、麥當勞買1送1
月薪8萬2「每天拉Excel表格」　他心累想辭職！網激動洗版
防疫被操翻！陳時中立院「打盹照」曝光　網淚喊：辛苦了
桃園居檢男留假地址失聯！鄭文燦「公布姓名」：拜託大家一起找

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女手術後離奇出血...2周後身亡　意外發現「醫生是保全假扮」

沒救活確診妻！傷心夫暴打醫護人員　還故意砸毀醫療器材

10歲童射漆蛋惡作劇 被嚇壞鄰居「開真槍」射中又被車輾！

超市狂偷1.7萬元巧克力！　時尚妹「嚼2口就吐掉」落網：我怕胖

新郎婚禮震驚發現「新娘是男的」　男被痛扁坦承：想再見她一面

4歲女童在哥哥生日被豹叼走　家人傷心目睹「遺體被啃一半」

新冠疫情曝教育漏洞！　紐時：遠距教學更能保護弱勢孩童

浪費名額！日本4081人登記打疫苗卻放鳥　政府無奈：事前都沒取消

AZ、輝瑞疫苗可「交叉混打」？南韓曝正進行500人臨床實驗

狠心姐妹生7子女「全鎖在恐怖小屋」　宛如牢獄慘況曝！警拆門救人

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

日本超萌水獺「一聽爸叫名」秒衝 撒嬌緊抱手、奶音躺懷裡討摸❤

國民黨提出不排富每人發1萬元　柯文哲：難怪執政黨如此囂張

行政院拍板：三級警戒延至6／28　各級學校同步配合「停課到暑假」

TOP男偶像晚上一把拉她進房間！　《Imitation》李濬榮、鄭知蘇該怎躲粉絲

新冠疫情曝教育漏洞！　紐時：遠距教學更能保護弱勢孩童

浪費名額！日本4081人登記打疫苗卻放鳥　政府無奈：事前都沒取消

AZ、輝瑞疫苗可「交叉混打」？南韓曝正進行500人臨床實驗

狠心姐妹生7子女「全鎖在恐怖小屋」　宛如牢獄慘況曝！警拆門救人

別再偷吃鼻屎！　挖鼻孔3危害曝：嚴重會腐蝕頭骨、細菌侵入頭腦

夜泳欣賞藍眼淚！28歲女被鱷魚拖下水　她勇猛救回雙胞胎姊妹

南韓拚6月底前1300萬人接種疫苗！　當局卻直言：疫情趨緩仍無望

若沒有下個馬雲？CNN：中國扼殺「企業家精神」　科技野心難實現

大邱市「遭詐欺」自購3千萬劑輝瑞！市長低頭道歉：是我疏忽

各國疫苗採購頻爆爭議！　「藥商免責」更需政府把關

三級警戒延至28日　高雄百貨拚外帶美食折扣！營業時間一次看

AZ血栓男要國賠！桃園市府助申請：最高600萬　70萬醫療費幫墊付

手機拍超美星空短片！谷歌Pixel系列釋出更新　還可上鎖照片

午後強降雨來襲！嘉義中埔山區排水不及　馬路瞬間變小溪

得點圈之王！吳念庭敲適時安打2打點　西武擴大領先

水電工犯17起竊盜才被抓　再闖土雞店偷錢！店家拿回贓款捐出抗疫

目標奪下三冠王！賓利750匹賽車Continental GT3挑戰派克峰爬山賽

不斷更新／金融、科技、傳產業確診不斷　企業員工染疫全盤點　

公立高中教師甄試8032人報名　初試延至7／24、每間試場降到20人

5月台股當沖比44.28％創新高！證交所：對股價波動影響有限

國際熱門新聞

台女「激凸+微露黑森林」　越南老司機超嗨

印度神童最新預言：6／20將有嚴重大事

和碩員工洩女學生私密照　Apple砸百萬美元和解

效率8倍！日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人

教師慘被注射「一整瓶」新冠疫苗！

人造致命新冠病毒！美科學家揭2大證據

美議員「搭C-17抵台」才是對北京最大挑釁

台男泰國販毒被關　獄中染疫亡秒火化

美國務卿：可能重啟美台貿易投資談判

新冠解藥找到了！科學家證實2藥物可抑制病毒

普丁女兒曝光！爆乳正妹、網美DJ都有

傳染力高50％！印度變種爆新症狀：聽損、血栓

她染疫216天　新冠病毒在體內變異32次

加國神秘腦疾已6人死亡！致病原因未明

更多熱門

相關新聞

決裂多年！　梅根爸隔空祝福哈利夫婦

決裂多年！　梅根爸隔空祝福哈利夫婦

英國哈利王子與妻子梅根在6日宣布誕下小女兒「莉莉貝」（Lilibet Diana Mountbatten-Windsor），白金漢宮與各界紛紛給予祝福，而梅根的父親湯瑪斯馬克爾（Thomas Markle）得知小孫女順利出生的消息後也表示「非常高興」。

墨西哥「血腥選舉」砍頭顱丟投票所

墨西哥「血腥選舉」砍頭顱丟投票所

英：出現尼泊爾變種　尼國衛生部駁斥

英：出現尼泊爾變種　尼國衛生部駁斥

9歲兒沙灘慘叫　皮膚像蠟融化

9歲兒沙灘慘叫　皮膚像蠟融化

新冠解藥找到了！科學家證實2藥物可抑制病毒

新冠解藥找到了！科學家證實2藥物可抑制病毒

關鍵字：

藍眼淚鱷魚墨西哥雙胞胎英國Melissa LaurieGeorgia Laurie

讀者迴響

熱門新聞

即／資深記者輕生亡！「確診新冠肺炎」

愷樂被爆「已秘婚醫生男友」！

日正妹4年花253萬整形　對比照讓日網傻了

快訊／再增22死亡！今日新增219例本土病例

快訊／增22死亡！又見30多歲年輕女過世

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

三芝聽到巨響　沒明顯雷雨胞

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

斷開劈腿男1／直擊黃薇渟暗夜煲愛　車內熱吻帥氣新歡

快訊／8月底1000萬劑疫苗到位　蘇貞昌：大規模施打！

桃園情侶摩鐵開毒趴！女昏迷不治　男友下場曝光

今增219例「新北123例最多」　各縣市分佈曝光！

陳建仁：連14天確診破400「我稍微放心點」

台積電徵作業員「時薪2600」！網喊+1　真相曝

更多

最夯影音

更多
原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？
汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面