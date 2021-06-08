快訊／陳時中撂話地方變更疫苗施打順序將「減配」 侯友宜回應了

記者楊蕓／新北報導

全台各縣市陸續施打疫苗，針對指揮中心指揮官陳時中表示，施打順序當然是中央說的算，若沒根據中央，將減少配發。對此，新北市長侯友宜於防疫記者會中強調，目前新北施打順序沒改變過，都是按照中央指引在做。

侯友宜表示，新北市對於中央疫苗的施打順序，「只有不斷建議」，像是新北讓75歲長者、長照機構的照顧者及被照顧者、洗腎病患等三類提前施打，都有向中央提出建議，「幸好中央採納」，他也強調，目前新北施打順序沒改變過，都是按照中央指引在做。

▲侯友宜召開防疫會議。（圖／市府提供）