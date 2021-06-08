金髮妹慶生趴返家！驚見包包被放「藍芽追蹤器」　網嚇壞：快報警

記者張寧倢／編譯

美國德州一名女子在TikTok上分享一段自己遇到的可怕經歷，她在影片中解釋，自己通常不帶包包出門，但上周末她出門為朋友慶生，回家後竟然在手提包裡面發現一個方形的藍芽追蹤器「Tile Mate」，嚇得她立刻將電池取出，事後無論怎麼回想，也想不透追蹤器究竟是何時被放入包裡的。

▲來自美國德州的愛麗絲（Sheridan Ellis）在包包裡發現陌生人放置的追蹤器。（圖／翻攝自TikTok／sheridanellis）

根據《紐約郵報》報導，愛麗絲（Sheridan Ellis）於2日發布影片表示，認識的人都知道她平時不常帶包包出門，但周末聚會為了穿搭與方便攜帶物品，就會帶上手提包。愛麗絲說，她上周六為一名女性友人慶生，當晚回到家後，竟然在包裡發現一個白色方形的Tile追蹤器，而她清楚知道這個追蹤器不是自己的，嚇得她馬上把電池拔下來。

▲愛麗絲表示，自己發現追蹤器後立刻拔除了電池。（圖／翻攝自TikTok／sheridanellis）

愛麗絲在影片最後也提醒，請大家記得檢查自己的外出提包，在外也須注意安全。這段影片已經突破110萬點閱次數、20萬人按讚，網友也寫下2千多則留言，「把追蹤器交給妳的壯漢朋友，設下圈套引出犯人吧」、「警察絕對可以查出是購買人，還有在手機app上的註冊帳號，這太可怕了，去報警吧！」、「天啊！我家裡有幾個正值青春期的女孩，謝謝妳發出這個警訊，但我們到底還要小心多少這種事」。

報導稱，愛麗絲後來也在留言區回應，她是直到回家才發現這個通常是用來防止鑰匙、錢包等物品遺失的追蹤器，並且確認了它並不屬於聚會上的任何人，也不知道是何時被塞進她的包包。但愛麗絲說，自己並沒有向警方報告這件事，也不敢再把電池裝回去了。

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