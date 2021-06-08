　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

AZ、輝瑞疫苗可「交叉混打」？南韓曝正進行500人臨床實驗

▲▼南韓正在進行AZ、輝瑞疫苗混打臨床實驗。（圖／路透社）

▲南韓正在進行AZ、輝瑞疫苗混打臨床實驗。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

阿斯特捷利康（AZ）、輝瑞、莫德納新冠疫苗在各國供應上皆面臨嚴重短缺，這些國際藥廠推出的疫苗需要施打2劑，才算完成接種。對此，南韓目前正在進行「交叉接種」臨床實驗，安排第1劑注射AZ疫苗、第2劑注射輝瑞疫苗，觀察體內是否能有效形成抗體。

根據《韓聯社》報導，南韓中央防疫對策本部第2本部長權埈郁（권준욱）於本月3日的例行記者會上曾表示，「國內目前正在進行疫苗『交叉接種』研究，第1劑施打AZ疫苗、第2劑施打輝瑞疫苗，其他廠牌混打的疫苗組合，則須待預算確定後方能執行。」

南韓防疫當局在臨床實驗計畫指出，500名實驗參與者皆已在第1劑施打AZ疫苗，當局將會對500人施打國內批准的他牌疫苗，觀察並分析受試者的免疫反應、中和抗體、結合抗體、免疫細胞（T-cell）。

權埈郁補充，「一旦明年上半季國產疫苗完成研發，將會一併檢討交叉接種的可能性，目前正在進行相關的研究計畫。」

南韓政府預計在今年6月底前完成國內1400萬人口的第1劑接種，並計畫在7月開放高三生、國小與國高中教師施打疫苗，目前也不排除可將50多歲一般成年男性納入7月開放接種名單。

究竟疫苗是否能混著打？台北市長柯文哲8日下午召開防疫記者會時透露，有很多論文顯示若先接種AZ疫苗、之後再接種輝瑞或莫德納，效果甚至比預期更好，且體內形成的抗體濃度比2次接種AZ疫苗還要高。

►南韓力拼國產疫苗生產！5藥廠完成「一期臨床」 最快7月可進三期

盛香珍、萬歲牌「堅果量販盒」　每日1包健康解饞超方便

宇宙人外信》

：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
愷樂爆秘婚醫生男友　「紅娘」小蜜桃回應了
北市12行政區確診數字曝光　「萬華達1497例」
端午一定要守住！　專家曝「這天可望降級」
熊貓「6月優惠碼」一次看　星巴克、麥當勞買1送1
月薪8萬2「每天拉Excel表格」　他心累想辭職！網激動洗版
防疫被操翻！陳時中立院「打盹照」曝光　網淚喊：辛苦了
桃園居檢男留假地址失聯！鄭文燦「公布姓名」：拜託大家一起找

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新冠疫情曝教育漏洞！　紐時：遠距教學更能保護弱勢孩童

浪費名額！日本4081人登記打疫苗卻放鳥　政府無奈：事前都沒取消

AZ、輝瑞疫苗可「交叉混打」？南韓曝正進行500人臨床實驗

狠心姐妹生7子女「全鎖在恐怖小屋」　宛如牢獄慘況曝！警拆門救人

別再偷吃鼻屎！　挖鼻孔3危害曝：嚴重會腐蝕頭骨、細菌侵入頭腦

夜泳欣賞藍眼淚！28歲女被鱷魚拖下水　她勇猛救回雙胞胎姊妹

南韓拚6月底前1300萬人接種疫苗！　當局卻直言：疫情趨緩仍無望

若沒有下個馬雲？CNN：中國扼殺「企業家精神」　科技野心難實現

大邱市「遭詐欺」自購3千萬劑輝瑞！市長低頭道歉：是我疏忽

各國疫苗採購頻爆爭議！　「藥商免責」更需政府把關

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

日本超萌水獺「一聽爸叫名」秒衝 撒嬌緊抱手、奶音躺懷裡討摸❤

國民黨提出不排富每人發1萬元　柯文哲：難怪執政黨如此囂張

行政院拍板：三級警戒延至6／28　各級學校同步配合「停課到暑假」

TOP男偶像晚上一把拉她進房間！　《Imitation》李濬榮、鄭知蘇該怎躲粉絲

新冠疫情曝教育漏洞！　紐時：遠距教學更能保護弱勢孩童

浪費名額！日本4081人登記打疫苗卻放鳥　政府無奈：事前都沒取消

AZ、輝瑞疫苗可「交叉混打」？南韓曝正進行500人臨床實驗

狠心姐妹生7子女「全鎖在恐怖小屋」　宛如牢獄慘況曝！警拆門救人

別再偷吃鼻屎！　挖鼻孔3危害曝：嚴重會腐蝕頭骨、細菌侵入頭腦

夜泳欣賞藍眼淚！28歲女被鱷魚拖下水　她勇猛救回雙胞胎姊妹

南韓拚6月底前1300萬人接種疫苗！　當局卻直言：疫情趨緩仍無望

若沒有下個馬雲？CNN：中國扼殺「企業家精神」　科技野心難實現

大邱市「遭詐欺」自購3千萬劑輝瑞！市長低頭道歉：是我疏忽

各國疫苗採購頻爆爭議！　「藥商免責」更需政府把關

三級警戒延至28日　高雄百貨拚外帶美食折扣！營業時間一次看

AZ血栓男要國賠！桃園市府助申請：最高600萬　70萬醫療費幫墊付

手機拍超美星空短片！谷歌Pixel系列釋出更新　還可上鎖照片

午後強降雨來襲！嘉義中埔山區排水不及　馬路瞬間變小溪

得點圈之王！吳念庭敲適時安打2打點　西武擴大領先

水電工犯17起竊盜才被抓　再闖土雞店偷錢！店家拿回贓款捐出抗疫

目標奪下三冠王！賓利750匹賽車Continental GT3挑戰派克峰爬山賽

不斷更新／金融、科技、傳產業確診不斷　企業員工染疫全盤點　

公立高中教師甄試8032人報名　初試延至7／24、每間試場降到20人

5月台股當沖比44.28％創新高！證交所：對股價波動影響有限

國際熱門新聞

台女「激凸+微露黑森林」　越南老司機超嗨

印度神童最新預言：6／20將有嚴重大事

和碩員工洩女學生私密照　Apple砸百萬美元和解

效率8倍！日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人

教師慘被注射「一整瓶」新冠疫苗！

人造致命新冠病毒！美科學家揭2大證據

美議員「搭C-17抵台」才是對北京最大挑釁

台男泰國販毒被關　獄中染疫亡秒火化

美國務卿：可能重啟美台貿易投資談判

新冠解藥找到了！科學家證實2藥物可抑制病毒

普丁女兒曝光！爆乳正妹、網美DJ都有

傳染力高50％！印度變種爆新症狀：聽損、血栓

她染疫216天　新冠病毒在體內變異32次

加國神秘腦疾已6人死亡！致病原因未明

更多熱門

相關新聞

第5代KIA Sportage亮相

第5代KIA Sportage亮相

在經過間諜照與官方預告後，KIA（起亞）正式發表第5代大改款Sportage，這輛韓系休旅與KIA EV6電動車一樣換上品牌最新「Opposites United」設計理念，透過大膽前衛外型與質感內裝再次進化，預計9月就會於全球上市。

南韓政府坦言：1300萬人↑接種疫苗「疫情也不會趨緩」！

南韓政府坦言：1300萬人↑接種疫苗「疫情也不會趨緩」！

大邱自購輝瑞疫苗被爆遭詐！市長道歉了

大邱自購輝瑞疫苗被爆遭詐！市長道歉了

各國疫苗採購爆爭議　「藥商免責」更需政府把關

各國疫苗採購爆爭議　「藥商免責」更需政府把關

日執政黨大老：必須「和台積電合作」

日執政黨大老：必須「和台積電合作」

關鍵字：

日韓要聞世界疫情新冠疫苗AZ輝瑞混打交叉接種南韓臨床

讀者迴響

熱門新聞

即／資深記者輕生亡！「確診新冠肺炎」

愷樂被爆「已秘婚醫生男友」！

日正妹4年花253萬整形　對比照讓日網傻了

快訊／再增22死亡！今日新增219例本土病例

快訊／增22死亡！又見30多歲年輕女過世

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

三芝聽到巨響　沒明顯雷雨胞

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

斷開劈腿男1／直擊黃薇渟暗夜煲愛　車內熱吻帥氣新歡

快訊／8月底1000萬劑疫苗到位　蘇貞昌：大規模施打！

桃園情侶摩鐵開毒趴！女昏迷不治　男友下場曝光

今增219例「新北123例最多」　各縣市分佈曝光！

陳建仁：連14天確診破400「我稍微放心點」

台積電徵作業員「時薪2600」！網喊+1　真相曝

更多

最夯影音

更多
原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？
汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面