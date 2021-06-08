打疫苗就能換「免費大麻」！　華盛頓州出奇招鼓勵接種

▲華盛頓州允許大麻商店提供免費大麻給接種疫苗的民眾。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國當局正在積極推動疫苗接種，為了快速提高疫苗施打率，許多商家也配合政府推出各類優惠措施或是發放免費禮品，只要民眾提供施打證明，便可將這些好康帶回家。華盛頓州更是直接核准設有疫苗接種診所的大麻商店，可以向21歲以上的成人提供一支免費的大麻。

根據《美聯社》報導，華盛頓州酒類與大麻管理委員會7日表示，為了推廣疫苗施打，因此允許在店內設置疫苗接種診所的大麻商店，免費提供民眾1支大麻煙。根據規定，民眾必須年滿21歲且在7月12日以前在大麻商店內接種疫苗才能兌換。

▲美國為提高疫苗施打率，推出各種鼓勵措施。（圖／達志影像／美聯社）

不過委員會也表示，贈送給民眾的大麻必須要從經過核准的廠商購入，且保存所有贈予紀錄。事實上，華盛頓為了吸引民眾施打新冠疫苗，先前就曾推出各種鼓勵措施，其中包含汽車與高額獎金抽獎等。

華盛頓州酒類與大麻管理委員會先前也曾開放啤酒廠、釀酒廠以及餐廳向出示疫苗接種證明的成年人提供免費酒水，而且甚至沒有限制民眾接種疫苗的地點，即使是在其他地方施打過了，也可以拿著證明到店內換取免費飲料。

華盛頓州目前積極推廣疫苗接種，希望能藉此控制新冠病毒，讓當地可以盡快重新開放。州長英斯利（Jay Inslee）希望，最快在6月底前讓70%16歲以上的成年人接種第一劑疫苗，並取消所有防疫限制。

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