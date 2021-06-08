夜貓子「無視生理時鐘」才能準時上班！　研究：早起會導致憂鬱

▲研究顯示，夜貓子比早起型人類更容易抑鬱。（圖／Pexels）



記者王佩翊／編譯

國外有研究證實，一個人是夜貓子或是習慣早睡早起，其實都受到基因影響。很多夜貓子必須違背自己的生理時鐘才能準時上班，而強制讓夜貓子習慣早睡早起的生活作息，有可能增加他們罹患憂鬱症的機率。不僅如此，研究也指出，其實只有三分之二的人是早起型人類，不會因早起感到抑鬱。

根據《每日郵報》報導，研究人員潔西卡（Jessica O’Loughlin）在期刊《分子精神病學》上發表了一項最新研究，該份研究從英國的生物數據庫抽取了45萬1025名40至60歲的樣本，並追蹤超過5萬人的睡眠品質與過程。研究發現，如果你是一個早睡早起的人，比較不容易感到憂鬱與焦慮，反之，夜貓子如果不能按照自己的生理時間起床，必須早起時，容易導致抑鬱、幸福感下降。

▲部分基因會影響一個人是否能早起。（圖／取自免費圖庫pexels）



這45萬人共同填寫了一份有關心理健康的問卷，研究人員從中分析並比較受訪者憂鬱、焦慮以及幸福感的程度，並發現有早起基因的人罹患憂鬱症的比例比夜貓子低8%，同時幸福感也高出5%。研究認為，這是因為他們在工作日與休息日的睡眠時間沒有太大差異。

同時那些認為自己是早睡早起型的民眾罹患憂鬱症的比例比夜貓子還低了21%，研究認為，這是因為夜貓子在休假日通常會熬夜並睡懶覺，但是平日上班卻要習慣另一種生活作息，因而出現時差反應，造成不開心和憂鬱。

作者表示，「社會的需求意味著夜貓子必須違背自己的生理時鐘才能符合公司期待，並早起工作。」但事實上，卻有超過三分之一的人是晚睡晚起的夜貓子。

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