美議員搭「全球霸王III」C-17抵台　 CNN：這才是對北京最大挑釁

▲美國跨黨派參議員訪問團抵台。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國3名跨黨派議員6日搭乘C-17運輸機旋風訪台，並宣布捐贈台灣75萬劑新冠疫苗，而美方此舉對中國大陸來說是嚴重挑釁，且北京當局最在意的並非疫苗捐贈，而是那架在松山機場降落、可以載運坦克或直升機的「全球霸王III」C-17運輸機。

根據CNN報導，台灣拒絕北京提供新冠疫苗，反倒接受美國捐贈的75萬劑，且台灣政府還指責北京在國際阻礙我國購買疫苗，而不是試圖提供幫助，這無疑引發中國大陸怒火。但對於北京來說，最讓人火大的並非疫苗，而是那架停在松山機場的C-17運輸機。

▲C-17運輸機降落在松山機場。（圖／路透）



美國代表團6日搭乘「全球霸王III」C-17運輸機，從南韓烏山空軍基地起飛，並於台北松山機場降落。美方官員搭乘軍用運輸機來台已十分罕見，更別說C-17是美國軍方主要的戰略運輸機，它能夠載運部隊、火炮、坦克甚至是直升機，而這樣一架美方運輸機降落在台北，無疑是對中國大陸最大的挑釁。

中國大陸官媒《環球時報》強烈抨擊美國議員選擇軍用直升機的行為，「他們想讓C-17在島上著陸成為中國大陸必須接受的事實，為美台關係進一步升級鋪路。」另一篇報導也指出，此次訪問是拜登就任美國總統以來「最嚴重的挑釁」，北京當局不會坐視不管。

▲C-17是美國軍方主要的戰略運輸機，它能夠載運部隊、火炮、坦克甚至是直升機。（圖／路透）



《環球時報》2020年8月就曾在社論中指出，台灣跟華府正在玩火，當時有消息傳出美國偵察機會在台灣機場起降，「如果島內安排美軍戰機起降，是超越了中國大陸維護國家統一的紅線，如果大陸有確切證據，就可以摧毀島上相關機場和降落在該處的美軍飛機，台海戰爭就會開始。」

不過，《環球時報》在這次的社論中，似乎淡化了戰爭爆發的可能，僅呼籲北京當局謹慎應對，「我們有採取必要行動的自由，我們需要考慮的是，相關效益必須是積極的，政治利益必須遠遠超過成本。」

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