兒科醫揭酒精挑選2大原則　怕買錯認明8字最安全！

記者黃翊婷／綜合報導

國內新冠肺炎疫情尚未緩解，部分地區酒精仍是一瓶難求。兒科醫師楊為傑8日在臉書PO文分享選購酒精的2大原則，分別是真正的醫用酒精會被歸類為乙類成藥、請找GMP廠，雖然價格會比較貴一點，但味道相對一般酒精會溫和許多。

▲市售酒精種類很多。（示意圖／ETtoday資料照）

楊為傑在臉書「白袍旅人兒科楊為傑醫師」PO文表示，最近看到一篇購買酒精注意事項的文章，加上很多人詢問類似的問題，於是想和大家分享一下挑選酒精的2大原則，首先是真正的「醫用」酒精會被歸類為乙類成藥；其次是如果可以，請找GMP廠，品質比較有保證。

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楊為傑提醒，如果民眾怕買錯酒精，請挑「有認證的乙類成藥」最安全，雖然缺點是價格比較貴，但味道相對一般酒精更溫和。文章PO出之後，有部分網友留言表示已經買不到這種酒精，只有環境清潔用的酒精；對此，楊為傑建議，如果買不到單純的酒精，又要用在人體上，例如消毒手部，還是買有認證的酒精乾洗手會比較好。

▲先前疫情緊繃時，超商酒精可以說是一瓶難求。（圖／記者姜國輝攝）

當然，除了如何挑選酒精之外，最重要的還是做好個人衛生習慣，避免將病毒、細菌帶回家。家醫科醫師許書華曾在臉書「許書華醫師-陪妳寫日記」的直播影片中，分享4招居家防疫小撇步：

1.每天清潔手機

許書華自己每天必做的一件事就是清潔手機，她認為在各種接觸的情況下，手機很有可能間接變成病毒傳播的來源，因此手機外殼要天天洗，鏡面則是用酒精擦拭來回3遍。

2.衣服不亂丟

許書華表示，大家比較容易忽略衣服，但病毒在上頭可能會存活大約48小時，除了洗衣服頻率要增加，至少1到2天就要洗1次，穿脫也要特別注意讓內面朝外，避免沾染。另外，不常洗的外套，她也建議大家，脫下來要掛在通風的地方，例如陽台，或是稍微用酒精或次氯酸水噴一噴，但要注意不同的衣服材質可能會有不同適用方式。

3.玄關放酒精

許書華強調，在還沒進到家裡的地方擺放酒精，人站在門口時，就可以先消毒手及門把再進門。

4.口罩

許書華提醒，口罩記得從耳掛處取下，丟棄時放進有蓋子的垃圾桶或密閉袋子中，別隨意放在桌上，且要少接觸外層，一旦拿下來就馬上丟掉。