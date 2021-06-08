G7峰會可望舉行美日韓3方會談　文在寅：我感到很驕傲

▲美國白宮國家安全顧問蘇利文透露，不排除G7峰會時舉行美日韓3方會談的可能。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

英國輪值今年七大工業國組織（G7）元首峰會主席國，即將於本月11至13日在康瓦爾郡邀請G7成員國元首出席峰會，另外南韓、印度、澳洲、南非元首等4個非會員國元首也受邀出席。美國白宮指出，此次雖未排定美日韓3方元首單獨舉行峰會，不過也不排除可能性。

根據《韓聯社》報導，美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）於當地時間7日在記者會時透露，此次G7峰會雖未預先排定美日韓3方元首會議，但此次將會有10至12國的元首共同待在康瓦爾郡狹小的空間內，「我想說的是，實際上將會發生什麼事，都會有其可能性。」

報導指出，美國總統拜登先前曾透露，此段期間將會一一與G7成員國元首各舉行雙方會談，雖然目前尚未透露是否也將會與南韓再次舉行會談，但目前美國在外交政策上高度重視印度與太平洋地區戰略，因此不排除有美日韓3方舉行會談的可能。

▲南韓總統文在寅獲邀出席G7峰會。（圖／達志影像）

先前日媒《讀賣新聞》曾引述日本政府關係人士的說法，透露美國正在主導G7峰會時的美日韓3方會談。不過在此之際，無法忽視南韓持反對意見的可能性。日媒《共同社》指出，在文在寅訪問美國前，美國政府曾問南韓是否可邀請日本首相菅義偉共同出席峰會，不過卻遭南韓反對。

另外，日韓關係因二戰期間朝鮮籍慰安婦與徵用工賠償問題而降至冰點，菅義偉要求南韓政府應提出有效辦法解決雙方歷史爭議，直到條件成熟，才會考慮與南韓高層有近一步接觸。因此，日韓會談在G7峰會時舉行的機率可能相當低。

文在寅先前受英國首相強生邀請出席G7，他今（8）日在青瓦台主持國務會議時表示，「我國（南韓）不僅在經濟水準上躍升至全球前10大國，在文化、防疫、醫療保健、公民水準等軟實力也在世界上獲得非常高水準的評價，讓我感到非常驕傲。」

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