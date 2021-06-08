沒救活確診妻！傷心夫暴打醫護人員　還故意砸毀醫療器材

▲確診病患死亡，家屬氣到無法控制情緒。（圖／翻攝自Twitter／Harsh Rai | DM For COVID Help）

記者李振慧／綜合報導

印度曼尼普爾邦傳出醫護人員被打的消息，據了解，進行攻擊的人是罹患新冠肺炎的病患家屬，因為無法接受家人死亡一氣之下竟然大鬧隔離加護病房，不但毆打醫護人員還損壞病房裡的醫療設備。

病患家屬大鬧隔離加護病房的影片近來在網路上流傳，當地媒體報導，事件5日發生在因帕爾市(Imphal)一間醫院，33歲女子奧克拉姆(Okram)上月23日因為染疫病情加重入院，接受治療後不治身亡，她的丈夫和姊姊無法接受這個打擊竟然把氣出在醫護人員身上。

影片中可看到，2人指責患者是因為醫護人員的粗心大意才會死亡，不但對醫護人員動手，還氣到跑去砸毀醫療器材。曼尼普爾邦醫學協會後來發表聲明，譴責涉案的2人不但是該地區恥辱，更是嚴重羞辱了整個醫學界，尤其是在目前疫情這麼嚴重的時候。

目前2名家屬已被警方逮捕，近來阿薩姆邦也傳出類似事件，一名確診患者逝世後，醫護人員遭憤怒的20多名家屬圍毆，家屬還暴力破壞醫療器材並洗劫醫院。由於類似事件頻傳，醫療學會強烈要求當局一定要嚴格執法，以免再度發生相同暴力事件。