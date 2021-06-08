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加拿大貨車輾斃穆斯林家庭釀4死　警控：預謀「仇恨」攻擊

▲▼加拿大「反伊斯蘭」仇恨攻擊。（圖／路透）

▲加拿大「反伊斯蘭」仇恨攻擊。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

加拿大6日發生一起蓄意「反伊斯蘭仇恨攻擊」，一輛黑色小貨車突然闖出馬路，輾過受害者一家人，並高速逃離現場，釀下4死，唯一生還9歲男童傷勢嚴重，但已無生命危險。肇事嫌犯弗特曼（Nathaniel Veltman）將面臨4項一級謀殺與1項謀殺未遂罪。

警方在距現場5公里停車場逮捕身穿防彈衣、年僅20歲嫌犯弗特曼），弗特曼並無犯罪紀錄。安大略省警局探長瓦德（Paul Waight）表示，這起攻擊是「有計畫、有預謀的仇恨行為」，受害者單純是因「穆斯林背景」成襲擊目標，

目擊者馬丁（Paige Martin）透露，事發當下一輛黑色卡車從身旁高速開過，並闖越前方紅燈，緊接就目睹「混亂」畫面，「是一生中最不想看到的。」

▲▼加拿大「反伊斯蘭」仇恨攻擊。（圖／路透）

▲附近民眾悲痛哀悼受害家庭。（圖／路透）

警方尚未公布遇難者姓名，但據《倫敦自由報》，死者包括49歲阿夫扎爾（Syed Afzaal）、其44歲妻子薩爾曼（Yumnah Afzaal）、2人15歲的女兒與74歲的奶奶，9歲兒子法茲（Faez Afzaal）是現場唯一生還者，目前在醫院治療，已無生命危險。

倫敦市市長霍得爾（Ed Holder）悲痛表示，這是針對穆斯林與倫敦市的「大規模謀殺」，且源自無法言喻「仇恨」。

加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）推特發文哀悼，對於仇恨攻擊感到「無比震驚」，「伊斯蘭恐懼（Islamphobia）在社區沒有任何立足之地，這是陰險、卑劣的行為，必須停止。」

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