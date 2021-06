加拿大貨車輾斃穆斯林家庭釀4死　警控：預謀「仇恨」攻擊

▲加拿大「反伊斯蘭」仇恨攻擊。(圖/路透)

實習記者徐于文/綜合外電報導

加拿大6日發生一起蓄意「反伊斯蘭仇恨攻擊」,一輛黑色小貨車突然闖出馬路,輾過受害者一家人,並高速逃離現場,釀下4死,唯一生還9歲男童傷勢嚴重,但已無生命危險。肇事嫌犯弗特曼(Nathaniel Veltman)將面臨4項一級謀殺與1項謀殺未遂罪。

警方在距現場5公里停車場逮捕身穿防彈衣、年僅20歲嫌犯弗特曼),弗特曼並無犯罪紀錄。安大略省警局探長瓦德(Paul Waight)表示,這起攻擊是「有計畫、有預謀的仇恨行為」,受害者單純是因「穆斯林背景」成襲擊目標,

目擊者馬丁(Paige Martin)透露,事發當下一輛黑色卡車從身旁高速開過,並闖越前方紅燈,緊接就目睹「混亂」畫面,「是一生中最不想看到的。」

▲附近民眾悲痛哀悼受害家庭。(圖/路透)

警方尚未公布遇難者姓名,但據《倫敦自由報》,死者包括49歲阿夫扎爾(Syed Afzaal)、其44歲妻子薩爾曼(Yumnah Afzaal)、2人15歲的女兒與74歲的奶奶,9歲兒子法茲(Faez Afzaal)是現場唯一生還者,目前在醫院治療,已無生命危險。

倫敦市市長霍得爾(Ed Holder)悲痛表示,這是針對穆斯林與倫敦市的「大規模謀殺」,且源自無法言喻「仇恨」。

I’m horrified by the news from London, Ontario. To the loved ones of those who were terrorized by yesterday’s act of hatred, we are here for you. We are also here for the child who remains in hospital - our hearts go out to you, and you will be in our thoughts as you recover.