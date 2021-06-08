暑假打工沒了！高中﹑大學可領「助學津貼」？　蘇貞昌最新回應

▲行政院長蘇貞昌赴立法院報告紓困4.0特別預算 。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供照片）

記者徐政璿／台北報導

行政院長蘇貞昌今（8日）將前往立法院，針對紓困4.0特別預算進行報告並備質詢。民進黨立委郭國文在質詢時表示，很多學生暑假要去打工，現在沒機會且畢業就失業，呼籲補發高中生、大學生、碩士生「助學津貼」。對此，蘇貞昌保守回應，紓困對象有遺漏的，會請相關部會研議。

郭國文在質詢蘇貞昌時表示，目前紓困有遺漏三大族群，第一是受困產業的受雇者，第二是高中、大學、碩士生、畢業生，第三是擁有永久居留證的國外人。

郭國文說，很多受雇者放無薪假，生活受衝擊，特別是受困產業的在職者，政府應該要多照顧；很多高中生沒受到照顧，暑假要去打工，現在沒機會打工，學生畢業也失業，包括高中生、大學生、碩士生應領「助學津貼」。

對此，蘇貞昌回應，本次紓困第一波有300多萬人受惠，對象已經擴大，針對國小以下孩童，以及國中、高中、五專前3年的身心障礙學生，每位孩童加發1萬元防疫補貼，若有遺漏的請部會研議。

根據行政院統計，根據行政院統計，中低收入戶、弱勢民眾生活補助加發的4500元，共計已發放80萬7千多人；未有任何保險的臨時工、攤商等急難紓困，共計已發放30萬9千多人；無一定雇主的自營作業者生活補貼共計已發放100萬4千多人；視障按摩師共計已發放2,345人。

計程車、遊覽車、小客車、租賃車業駕駛，共計已發放5萬8千多人；導遊和領隊共計已發放3,621人；農民生活補貼共計已發放110萬9千多人；漁民生活補貼共計已發放30萬6千多人；藝文工作者補貼共計已發放8,845人；各部會紓困共計已發放555億7,224萬元，共計361萬人受惠。