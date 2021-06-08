G7峰會將討論台海問題！　日經：聯合公報首提台灣海峽

▲G7外長會議的會後公報支持台灣參與世衛論壇，重視台海和平。（圖／達志影像）



記者張方瑀／綜合報導

七大工業國組織（G7）元首峰會11日將在英國登場，日媒指出，目前正在研擬的會後聯合聲明中將會首次提到台灣海峽，因為目前美國和日本正在尋求建立統一戰線，以應對中國對台灣日漸施加的壓力。

根據《日本經濟新聞》報導，G7峰會的領導人會後聯合聲明中，將會首次提到台灣海峽，美國和日本希望可以說服其他成員國，遵循今年5月的G7外長會議公報，強調台灣海峽兩岸和平與穩定，並鼓勵和平解決兩岸問題。

報導指出，此舉是希望能夠確認成員國對北京當局的基本立場，與會出席的國家還包含南韓、澳洲等非G7成員國，目的是確定彼此能無縫合作。報導提到，台灣的問題可能會涵蓋進中國大陸相關問題進行討論，包含安全、經濟、新冠肺炎疫情和氣候變遷等。

美國總統拜登希望能和盟國合作，尤其讓歐洲參與近來是最重要的，因為歐洲國家在批評中國時，都比美國還要克制許多，它們通常優先考慮和中國大陸的經濟關係，且由於地理位置關係，歐洲不覺得中國是很大的安全威脅。

不過，近來歐洲對中國大陸的警覺心也正在提高，因為台灣是全球最大的半導體生產國，而半導體是關鍵戰略物資，若台海爆發衝突，全球供應鏈也會陷入混亂，歐洲可能會希望能避免此種風險。

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