國民婆婆幫帥兒徵婚！妹子看「越南F4」嫩照迷暈　網笑：有找男的嗎

▲越南女網友幫4名帥兒在網路上徵婚。（圖／翻攝自Thể Thao HCM）

記者羅翊宬／綜合報導

越南一名女子近日在網路論壇上分享她4名兒子的照片，想為兒子們徵婚，消息一出後吸引大群女網友暴動，在看到堪稱「越南版F4」的帥照後，紛紛私訊表示持有高度興趣。不過也有網友表示疑惑，兒子們都長得高挺俊俏、清秀，難道真的都還沒有交往中的對象？

根據越南媒體《Thể Thao HCM》報導，一名居住在越南義安省、暱稱為N.T.N的48歲女網友在社交論壇上分享她4個兒子的合照，她說孩子們有高顏質、高學歷，什麼都不缺，但只缺交往中的對象，希望能透過網路徵婚為孩子們找到「夢中情人」。

▼大兒子在蜆港市擔任海警。（圖／翻攝自Thể Thao HCM）

▲二兒子在英國留學。（圖／翻攝自Thể Thao HCM）

N.T.N在文章附上4名兒子的合照與各自的照片，讓她立刻在網路上獲得「國民婆婆」的稱號，因為照片上傳後立刻獲得超過2萬個讚、分享、留言，大部分的女網友都大膽地毛遂自薦，申請成為兒媳，在看過4名兒子穿白襯衫的英俊率照後，都讚嘆不已。

▼三兒子在南韓留學。（圖／翻攝自Thể Thao HCM）

▲四兒子在紐西蘭留學。（圖／翻攝自Thể Thao HCM）

報導稱，其實N.T.N.膝下有4男1女，年紀最小的女兒仍在家中學習，4個兒子們分別出生於1994、1996、2000、2003年，其中大兒子在蜆港市從事海警的工作，性格好且愛笑；二兒子黎登基長相帥氣有魅力，在英國留學；三兒子黎登盛在南韓留學；四兒子黎登強則在紐西蘭留學。

▲網友N.T.N分享全家福，羨煞網友。（圖／翻攝自Thể Thao HCM）

N.T.N在文章強調，4個兒子目前依舊是單身，因此希望幫孩子們找媳婦。網友表示，「媽媽不是為了出名才這麼做的吧」、「同樣身為父母，我能理解妳的想法，不過我認為婚姻大事還是要孩子們自己做主」、「希望孩子們都能找到適合的人生伴侶」、「有開放找男朋友嗎？」

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★《宇宙人外信》

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