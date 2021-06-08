南韓國會議員涉嫌「非法炒地」！至少12人趁都更前獲利

▲南韓LH公社至少20名職員涉嫌投機炒地。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

韓國土地住宅公社（LH公社）今年3月初被爆有公務人員涉嫌趁政府頒布都更計畫前，率先投機購買土地，其中不乏國會議員、地方政府官員，使共同民主黨（執政黨）在首爾、釜山市長補選慘敗。國民權益委員會昨（7）日公佈調查結果，有12名民主黨相關人士涉嫌不動產非法交易，其中6名為國會議員、另6名為直系親屬或配偶。

根據《韓聯社》報導，國民權益委員會受民主黨所託，今年3月起針對黨內174名國會議員、其配偶與直系尊卑親屬816名進行過去7年來的不動產交易實況，結果顯示有6名國會議員涉案、另涉案的6人為其配偶或直系親屬，涉及案件有16宗，其中2宗與第三期新都市（新市鎮）開發計畫有關。

另外還不乏不動產名義信託、違法農地法、違反建築法、利用業務機密等。

報導指出，此次調查為民主黨所託，顯示黨內掃除積弊的決心。權益委員會表示，目前調查因為並非最終結論，因此不會對外公開涉案的國會議員實名，不過會將名單交給民主黨，讓黨內高層決定如何處置。

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