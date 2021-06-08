南韓力拼國產疫苗生產！5藥廠完成「一期臨床」　最快7月可進三期

▲南韓SK生物科學公司投入國產疫苗研發。（圖／翻攝自SK官網）

記者羅翊宬／編譯

隨著阿斯特捷利康（AZ）、輝瑞、莫德納等國際藥廠新冠疫苗供不應求，南韓在等待預購疫苗到貨之際，同時推動國內藥廠研發國產疫苗，為此撥出687億韓元預算投入臨床實驗費用支援。如今有消息指出，包括SK生科公司等5間南韓藥廠已完成新冠疫苗的第1期臨床實驗，預計最快今年7月起投入第3期臨床。

根據《韓聯社》報導，南韓總統文在寅昨（7）日在保健福祉部主持「第3次新冠肺炎應對特別防疫檢點會議」，聽取國產疫苗研發現況與未來計畫報告，目前SK生物科學公司（SK Bioscience）、EuBiologics、CELLID、Genexine、Gene One生命科學（GeneOne Life Science）等5間南韓藥廠已完成新冠疫苗第1期臨床接種，部分藥廠已完成2期臨床接種受試者募集。

其中，SK生科已完成1/2床、EuBiologics完成第1床、Genexine完成1/2a床、Gene One生命科學完成第1床、CELLID完成第1/2a床，若進展順利，最快可於今年7月起開始分階段投入第3期臨床實驗。

據悉，南韓政府與相關部門、藥廠、疫苗相關民間團體等構成「跨政府新冠肺炎疫苗治療藥物臨床實驗資源專案小組」，從今年5月起每周一次召開會議，釐清各藥廠在疫苗研發上的近況。

另外，南韓政府在國產疫苗進行臨床第3期實驗前，優先推動由國家指定的臨床實驗審查委員會（中央IRB），預計7月起投入營運，大幅縮減臨床實驗審查進行的時程。同時，政府追加撥出預算，支援國內藥廠研發疫苗，減少企業所消耗的費用，且向疫苗研發進展較快的藥廠做預先採購，鼓勵藥廠加速研發新冠疫苗。

保健福祉部長權德喆（권덕철）表示，政府將持續支持國產疫苗研發，制定詳細計畫展開跨部門的合作，同時呼籲民眾積極參與國產疫苗的臨床實驗。

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