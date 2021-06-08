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公職不怕因疫情失業很爽？　網友回應打臉「鐵飯碗」：一堆人離職

▲口罩,上班族,辦公室,上班。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲公務人員的收入不會受到疫情影響。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

新冠疫情爆發至今已經一年半，諸多行業無法繼續維持營運，許多職員因此失去收入，有人就指出，公務人員不受到疫情影響，會不會感到慶幸？一位網友則回文道出公職的心酸，「一堆工作壓力大或工作量壓到喘不過氣，自己離開的人多的是」。

原PO在Dcard發文表示，「這時候已經擔任公職的是不是就很爽了」，公務人員不像許多行業受疫情影響而失業，不管是警察、老師、國營等，「會不會很慶幸自己是正式公職人員呢？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO發文提問。（圖／翻攝自Dcard）

一位網友回應指出，「衝第一線的永遠都是公務人員，如果真四級警戒，公務員也是繼續要執行勤務，你覺得呢？」他表示，公務體系業務量因為疫情增加，很多人還連加班費都請不到，「加班補休每年上百小時沒休完貢獻給國家的公務員大有人在，還要被刁民謾罵」。

「好一個勞工是心理最軟的一塊肉，公務員連心肉都不是」，他指出，很多第一線防疫的公務人員沒有危險加給或補貼，「看看最近的衛生單位，你覺得他們一天到底能睡幾個小時？你會覺得爽？」

他提到，最近國考很好考，部分原因就是許多人壓力太大而離職，「你以為現在公務人員是鐵飯碗嗎？錯了，一堆工作壓力大或工作量壓到喘不過氣，自己離開的人多的是，如果你覺得爽，那歡迎報考今年的地特」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友回應。（圖／翻攝自Dcard）

另有許多網友認為，在疫情期間公職人員並沒有比較輕鬆，紛紛回應表示，「去年的紓困之亂，各地社會局、鄉鎮市區公所忙到爆，瘋狂加班，今年又要再來一次了」、「今年到目前為止加班破300小時算爽嗎」、「老實講，忙到沒時間想自己爽不爽」、「歡迎到司法機關，加班加到你懷疑人生」、「我相信警察絕對不會高興，大概是除了醫療人員最容易染疫的」。

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