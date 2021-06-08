疫苗施打率「109%」！插畫家繪出震撼：受到了不同領域專業衝擊

▲台灣目前共取得211萬劑進口疫苗。（示意圖／記者李毓康攝）

實習記者高琳景／綜合報導

台灣疫苗短缺，不過竹北衛生所以領用的1790劑AZ疫苗，竟然能讓1955人接種，多打了165位醫護同仁，換算起來施打率達109%。消息曝光引發網友熱議，這也讓知名插畫家《蠢羊與奇怪生物》忍不住繪圖「致敬」，表達內心衝擊和震撼。

擁有18萬粉絲追蹤的《蠢羊與奇怪生物》，昨（7）日在臉書粉絲團發表繪圖作品，從圖片中可見，由於疫苗變多的關係，為了查詢各縣市施打狀況，沒想到竟發現竹北衛生局施打率達109%，「施打率超過100%」，讓他直呼「好厲害！」、「資深護理師好猛」、「客家經神啊」、「緩衝液竟然都沒浪費」、「太神啦」、「受到了不同領域的專業衝擊」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蠢羊與奇怪生物向護理師致敬，繪出內心想法。（圖／《蠢羊與奇怪生物》授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

不少網友看到照片後，也紛紛驚呼「這就是我們客家硬頸精神啦」、「高雄可以達到107%」、「協助台灣人接種疫苗，也辛苦所有護理人員了」、「可以，這個很客」、「一絲一縷當思來所不易啊，向醫護人員敬禮！」、「之前日本有開發類似的技術了」。

《蠢羊與奇怪生物》也向ETtoday表示，該文案僅是向護理師致敬，不希望民眾將此變成比賽，而且這是需要特殊針頭才能吸取到所有緩衝液，醫療耗材也相對較貴。呼籲民眾「不要將此作為省疫苗大賽，給基層壓力不好，不希望變這樣。」

本站今報導《10劑疫苗可供11人？ICU醫「3關鍵」解惑 網長知識：客家精神》指出，ICU醫師陳志金解答，原廠在填充疫苗時就會考慮到，每支空針都會殘留一些疫苗在針頭和接頭的地方，所以就把這些可能被丟棄的量補足到每一瓶。

陳志金提到，使用「低殘留的空針」或許就能多讓10%的人注射疫苗。但強調，雖然一瓶可供11人施打，但要注意每個人都打到足量，而針足夠的長度才不會把原本要的肌肉注射，變成皮下注射，「重點不是1cc空針，而是低殘留空針和足夠長度的針頭組合。」