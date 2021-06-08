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疫苗施打率「109%」！插畫家繪出震撼：受到了不同領域專業衝擊

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣目前共取得211萬劑進口疫苗。（示意圖／記者李毓康攝）

實習記者高琳景／綜合報導

台灣疫苗短缺，不過竹北衛生所以領用的1790劑AZ疫苗，竟然能讓1955人接種，多打了165位醫護同仁，換算起來施打率達109%。消息曝光引發網友熱議，這也讓知名插畫家《蠢羊與奇怪生物》忍不住繪圖「致敬」，表達內心衝擊和震撼。

擁有18萬粉絲追蹤的《蠢羊與奇怪生物》，昨（7）日在臉書粉絲團發表繪圖作品，從圖片中可見，由於疫苗變多的關係，為了查詢各縣市施打狀況，沒想到竟發現竹北衛生局施打率達109%，「施打率超過100%」，讓他直呼「好厲害！」、「資深護理師好猛」、「客家經神啊」、「緩衝液竟然都沒浪費」、「太神啦」、「受到了不同領域的專業衝擊」。

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▲▼蠢羊與奇怪生物。（圖／《蠢羊與奇怪生物》授權提供）

▲蠢羊與奇怪生物向護理師致敬，繪出內心想法。（圖／《蠢羊與奇怪生物》授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

不少網友看到照片後，也紛紛驚呼「這就是我們客家硬頸精神啦」、「高雄可以達到107%」、「協助台灣人接種疫苗，也辛苦所有護理人員了」、「可以，這個很客」、「一絲一縷當思來所不易啊，向醫護人員敬禮！」、「之前日本有開發類似的技術了」。

《蠢羊與奇怪生物》也向ETtoday表示，該文案僅是向護理師致敬，不希望民眾將此變成比賽，而且這是需要特殊針頭才能吸取到所有緩衝液，醫療耗材也相對較貴。呼籲民眾「不要將此作為省疫苗大賽，給基層壓力不好，不希望變這樣。」

本站今報導《10劑疫苗可供11人？ICU醫「3關鍵」解惑　網長知識：客家精神》指出，ICU醫師陳志金解答，原廠在填充疫苗時就會考慮到，每支空針都會殘留一些疫苗在針頭和接頭的地方，所以就把這些可能被丟棄的量補足到每一瓶。

陳志金提到，使用「低殘留的空針」或許就能多讓10%的人注射疫苗。但強調，雖然一瓶可供11人施打，但要注意每個人都打到足量，而針足夠的長度才不會把原本要的肌肉注射，變成皮下注射，「重點不是1cc空針，而是低殘留空針和足夠長度的針頭組合。」

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