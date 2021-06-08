指考延期！他曝「考生崩潰心境」　網推：「這類人」最有利

▲今年大學指考延至7月28日。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者高琳景／綜合報導

行政院7日宣布全國三級警戒延長至本月28日，教育部也跟進將大學指考延至7月28日舉辦，消息曝光引發外界關注。一名網友即表示，這屆好可憐，多讀一個月成績也不會比較好，直呼「心理素質不好的可能就讀到七月直接放推了」。

一名網友在PTT以「指考延期至7/28、試辦考試取消」為題發文，表示這屆學生好可憐，「身為考了2次指考的人，如果突然多那一個月根本是折磨。」認為，撇除家庭環境無法全心全意唸書的因素，這種感覺就像跑1600剩下100m，終於可以衝刺結束了，但老師突然在你旁邊宣布今天改測3000的感受一樣。

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他提到，多讀一個月其實成績也不會比較好，有些認真的學生反而會一直去做深難題，不停的鑽牛角尖最後爆炸，而心理素質不好的，可能讀到7月直接放推，整個讀書時序打亂。

甚至在這段期間，不能出門放鬆，每天看同學在家吃零食耍廢會越來越鬱卒，就算把社交軟體刪掉，整天面對房間的那一面牆，遲早養出精神病。而五月的會考至少硬考完了，「但指考直接被海嘯覆蓋，而且還不能重來。」

文章一出，引發不少網友熱議，「真的是在比誰心態穩欸，聽到延期真的很down」、「說出考生的心聲，推推」、「雖然不是應屆生，但同情被凌遲的高中生」、「我覺得多一個月可以確保自己更穩定也不錯啊」、「真心覺得慘，如果我是應屆心態真的會崩」、「長期考試比耐力，能撐到後面的就會贏」、「該準備的都準備好了，真的不差這多出來的一個月」、「確實，這樣在學重考的人倒是多了一段全力衝刺期（有在兼顧課業的話）」。