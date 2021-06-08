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印度「醫生罷工潮」狂燒7天終落幕！　政府承諾：染疫可獲免費治療

▲▼印度醫生罷工。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度最近有約3500名初級醫生展開罷工潮，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

印度中央邦初級醫生的罷工行動，在維持1週後，終於在6日落幕。政府與初級醫生達成共識，將滿足他們的部分要求：增加津貼、為染疫醫護及家屬預留床位，並提供免費醫療救治、在醫院外安排警察站崗，以保障醫生的安全。

綜合印度媒體報導，印度中央邦有約3500名初級醫生（junior doctors，約莫等同於台灣的住院醫生），自5月31日起，展開一連串罷工行動，要求政府保障醫護人員的安全、為醫護及家屬提供免費醫療救治、提高津貼，並撤銷辭退多名醫生的命令。

這些初級醫師早在5月6日，就曾舉行第一次的罷工行動，表達他們對自身安全未受保障的不滿。與政府協商後，政府答應會滿足其要求，因此醫生們便在數小時後，回到工作崗位。然而，醫生們久不見政府履行承諾，於是再度展開罷工，向政府抗議。

▲▼印度醫生罷工。（圖／達志影像／美聯社）

提瓦礫醫生（Saurabh Tiwari）指出，「我們的安全需要被保障，我們經常在醫院治病時被打，而且如果醫護不幸受到感染，我們將不會擁有床位和被治療的機會。」另一位醫生米納（Priyanka Meena）則提到，「在疫情流行時，我們一直堅守崗位、賣命工作，我希望那些誤會我們是在趁人之危、藉機對政府提要求的人知道，如果我們真的有這種想法，我們早在疫情更嚴重時就這麼做了。」

中央邦醫學教育部長薩朗（Vishwas Sarang）與初級醫生們再度進行協商後，接受了初級醫生們的部分條件，如為初級醫生增加17%的津貼、為因參與新冠治療而染疫的醫護及家屬預留床位，並提供免費醫療救治等。初級醫生協會代表成員米娜（Arvind Meena）6日表示，「在與薩朗會面後，我們已停止罷工。」而薩朗也證實，「初級醫生們已無條件結束罷工」。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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