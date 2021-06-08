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印度總理莫迪證實「鼻噴疫苗」研發中！　藥廠：年底可產出1億劑

▲▼印度疫苗Covaxin。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度總理莫迪透露正在進行鼻噴疫苗的研發，圖為印度國內藥廠研發的Covaxin疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

印度總理莫迪（Narendra Modi）於7日發表全國談話，提到目前印度正在進行鼻噴疫苗的研發與試驗，針對兒童專用的疫苗也正進行試驗中，另外，從21日起印度中央政府將接管所有疫苗採購，並為18歲以上的公民免費提供疫苗。

根據《印度快報》報導，莫迪7日宣布，隨著越來越多邦政府要求中央介入，從21日起中央政府將統一採購新冠疫苗，其中75%將提供所有18歲以上公民免費施打，其餘25%則分配給私立醫院。而目前印度共有7家藥廠正在生產不同的疫苗，其中3種疫苗已進入後期試驗階段，疫苗短缺的問題將在未來一段時間內獲得緩解。此外，專以兒童為施打對象的專用疫苗也正在進行試驗中。

莫迪在談話中也提到，先前開發出Covaxin疫苗的印度巴拉特生物科技公司（Bharat Biotech），目前正在研發鼻噴疫苗，預計能大幅加速接種計畫。報導稱，鼻噴疫苗屬於滅活疫苗，優勢在於從病毒進入的部位產生鼻黏膜免疫反應，如果能在鼻腔就阻斷病毒，肺部就不會遭受病毒侵害。據巴拉特公司說法，目前鼻噴疫苗正進行第1期試驗，預計在年底前推出1億劑鼻噴疫苗。

報導稱，印度7日新增約10萬例確診，創下2個月來的新低紀錄，每日死亡人數也有所下降，活躍的病例數則降至約140萬人，但莫迪也呼籲隨著部分地區防疫限制或宵禁開始鬆綁，民眾仍然不能輕忽疫情，必須遵循各個地方的防疫規定。

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