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親人只剩75歲獨居老父！網見細節「反勸她快返鄉」：非常必要回家

▲▼ 養老院,照護之家,老人,輪椅。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲爸爸獨自居住在南部老家，疫情期間少了女兒幫忙打理大小事。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃可昀／綜合報導

本周將迎來端午連假，各界都呼籲大家非常時期不要返鄉，避免人潮移動造成疫情擴散。一名女子自公司停業後每天待在中部的租屋處防疫，飲食也都靠外送、蔬果箱，但這次端午連假不得不回南部老家一趟，「我的親人只有一個75歲的獨居老爸」，目前正陷入兩難處境。

▲▼疫情猶豫返鄉。（圖／翻攝自爆怨2公社）

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▲疫情猶豫返鄉。（圖／翻攝自爆怨2公社）

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，這段期間她謹守防疫指引待在租屋處沒外出，直到這次端午連假，「大家都在呼籲不要回家，可是我真的是也沒得選擇」，以往每周都會回南部老家一趟，幫75歲老父整理家裡、打點瑣事，「現在疫情關係我已經一個月沒有辦法回家」，眼看著端午即將到來，實在放心不下老人家自己一個人過。

原PO指出，即使為了防疫改成只拜現成的粽子，但還是有很多祭拜品要準備，加上爸爸年事已高，她不放心爸爸一個人忙進忙出，「政府宣導非必要不要回家，我整個都不知道到底該怎麼辦。」

由於原PO狀況特殊，底下留言幾乎都是勸她該返鄉，但仍要謹慎防疫，保護自己也是保護老父親，「快篩，然後如果能就盡量避開人潮回家，每個人狀況不同，會被靠腰的是明明就可以不用下南部的那種」、「既然公司停業了，我的建議是你應是趁這幾天將台中的事務處理完，之後好好回去陪爸爸」、「通常是非必要不要回家，但妳應該是非常必要回家」、「我建議你先去快篩，沒問題以後再自己開車回去，不要坐大眾運輸。」

原PO後續更新貼文回應，她會先去做快篩，確認陰性後再提早回南部，避開返鄉人潮並落實防疫工作。

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