LIVE／800萬勞工沒領到紓困　蘇貞昌今親上火線報告特別預算

記者徐政璿／台北報導

國內疫情未明顯降溫，行政院昨（7日）裁示三級警戒延到6月28日，全國各級學校和公私立幼兒園停止到校上課至7月2日。行政院長蘇貞昌今（8日）9時也將赴立法院報告紓困4.0特別預算，同時也會針對疫苗採購狀況及施打計畫進行說明。《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

立法院8、9日將邀請行政院長、主計長、財政部部長與衛生福利部、勞動部及相關部會首長列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案」編製經過（含疫苗採購狀況及施打計畫）並備質詢。

質詢人數部分，民進黨黨團推派25人、國民黨黨團推派16人、民眾黨黨團及時代力量黨團各推派2人進行。

根據行政院統計，中低收入戶、弱勢民眾生活補助加發的4500元，共計已發放80萬7千多人；未有任何保險的臨時工、攤商等急難紓困，共計已發放30萬9千多人；無一定雇主的自營作業者生活補貼共計已發放100萬4千多人；視障按摩師共計已發放2,345人。

計程車、遊覽車、小客車、租賃車業駕駛，共計已發放5萬8千多人；導遊和領隊共計已發放3,621人；農民生活補貼共計已發放110萬9千多人；漁民生活補貼共計已發放30萬6千多人；藝文工作者補貼共計已發放8,845人；各部會紓困共計已發放555億7,224萬元，共計361萬人受惠。

在蘇貞昌報告紓困案前夕，長期替勞工發聲的民進黨立委陳瑩7日晚間抨擊，目前仍有8百萬以上的勞工沒辦法獲得補助，全國「每人每月最低生活費」於1.2萬元至1.7萬元間，所以建議行政院應該普發每人1.5萬元的補助金。

國民黨則認為，傳統的職業認定以及收入檢附方式，已經無法因應時代的變遷，用傳統的排富思維或是制式化的排富定義，恐怕會掛一漏萬，建議蔡政府仿效美國、日本的作法「每人普發1萬元紓困現金」。

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