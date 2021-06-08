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陳建仁坦承SARS期間也有「校正回歸」　直言3+11需檢討

圖、文／鏡週刊

回顧這波本土疫情，身為流行病學專家的前副總統陳建仁接受本刊專訪時指出，4月中下旬華航機師、諾富特員工感染，到5月獅子會前會長、宜蘭遊藝場、萬華茶藝館等感染案例，可稱為「英國變異株B.1.1.7.流行」。這次的流行因病毒株本身感染力特別強，且有許多無症狀、輕症感染者，導致更容易傳染。

陳建仁認為茶藝館的群聚型態特殊、服務員流動性高，是這波本土疫情在短期內大爆發的主因。 

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▲陳建仁認為茶藝館的群聚型態特殊、服務員流動性高，是這波本土疫情在短期內大爆發的主因。（圖／鏡週刊提供，下同） 

陳建仁認為，病毒株一旦通過邊境檢疫進入台灣並造成社區感染，要完全清除很不容易，尤其輕症、無症狀帶原者可能不斷地傳遞病毒，除非把感染者全部篩檢出來，否則病毒已與我們同生共存。

陳建仁指出，茶藝館群聚形態是感染在短期內大爆發的主因，因為顧客和服務員一待就1、2個小時，又不戴口罩吃喝、聊天、沒保持社交距離，構成密切接觸者，且這些人警覺性不高，感染時若僅輕症，很容易把病毒傳到他處；加上茶藝館型態特殊，服務員流動性高，日本、泰國都有類似的成人場所群聚感染案例。

諾富特飯店群聚感染也被認為是這波本土疫情的源頭。圖為中央疫情指揮中心指揮官陳時中4月29日親自到諾富特飯店督軍。（讀者提供）

外界質疑4月中旬疫情指揮中心宣布機組員檢疫措施由「5＋9」（居家檢疫5天採檢陰性，再自主健康管理9天）放寬為「3＋11」，是導致這波疫情的破口。陳建仁受訪時也認同，這項檢疫措施放寬確實需要檢討。他認為，縮短機師等高感染風險族群返國居家檢疫天數，應以科學證據佐證，並搭配強制接種疫苗等措施，若無相關配套「就很容易產生破口」。

至於前陣子指揮中心因篩檢量大增而塞車衍生出的「校正回歸」（backlog）案例，陳建仁以其專業說明，這在SARS期間也曾發生過，因為一個病例從感染、發病、篩檢到研判都有一定的程序要走，需要一些時間，若當中發生延遲狀態就會發生校正回歸的狀況。

本土疫情嚴峻，行政院7日宣布全國3級警戒延長至6月28日，各級學校停課至暑假。（疾管署提供）

陳建仁認為，指揮中心應該一開始就對大家說，現在報告出來的確診數，只是已篩檢的一定比例，未來還會有後補資料更新，民眾就不會產生那麼多批評聲浪，去質疑說：「你這個數字怎麼會一直調一直調？」他強調，「校正回歸」是全世界每個國家都會發生，並不是台灣獨特發明，把它污名化成說是掩蓋數字，並不科學。

陳建仁並說，雙北地區升至三級警戒後的2週內，因病例數大量增加，地方政府在篩檢站設置、接觸者居家隔離、集中檢疫、醫院治療量能等面向措手不及，堪稱「混亂時期」，世界各國都有類似的情況，如今各地方政府漸漸地步上軌道，一定要從中得到教訓，避免再發生。他也呼籲，民眾應多給中央、地方防疫機關掌聲，少指責、少口水、多鼓勵、多幫助，一起做好防疫工作。


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