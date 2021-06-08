拜登政府聚焦台灣問題！　記者曝華府智庫「幾乎隨時都在談」

▲美國跨黨派參議員訪問團抵台。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國3名參議員6日搭乘美軍C-17運輸機抵台「旋風式參訪」，引起國際媒體關注，突然加入的行程與參訪模式也被指「相當罕見」。而華府目前最關注的議題是否，有南韓記者指出相較於朝鮮半島，美國更關注的是台灣議題；一位華府智庫則稱，現在談論台灣的頻率是南韓的10倍到20倍之多。

該篇文章由南韓媒體的華盛頓特派員朱容錫（音譯Joo Yong-seok）撰寫，朱容錫開篇便提到上月21日美韓元首會晤後，美媒記者問文在寅總統的第一個問題就是台灣，證明南韓在台灣議題上的立場，比南韓本身更受媒體關注。他接著指出華府智庫一位官員直指最近在華府內提到台灣的次數，比南韓還要多10倍至20倍，「若說兩韓問題是川普執政時期的主要話題，那麼現在可以說是台灣已經取而代之。」

朱容錫表示拜登政府在台灣議題上下了許多功夫，包括4月美日峰會及5月的美韓峰會，聯合聲明中均提及「維護台海和平與穩定」，這是美日聯合聲明52年來首次提及，更是美韓聯合聲明中首次提到台海問題。他說韓日不會主動在聯合聲明中挑起中國敏感神經，但拜登政府選擇與兩位盟友共同提及，證明台灣是重中之重。

對於美國3名參議員在出訪行程中突插播行程降落台灣松山機場，以及宣布贈台75萬劑疫苗，比例與分配給南韓的相當，而這行程是「台日友好」日方贈台124萬劑疫苗後的2天發生的，分析認為這是美日藉疫苗外交施壓中國。

美中間的衝突加劇致使台灣的存在感在美國眼中大增，半導體是美中爭奪科技霸權的關鍵核心，美國正試圖加強對台聯繫以牽制中國，這也是分析認為台灣在美國戰略價值升高的原因。

朱容錫提到中國擴張野心來到歷史新高點，使得華府方面必須極度重視台灣問題，而美國對台重視的增加，南韓負擔也會隨之提升，「現在是南韓政府制定複雜而實用的台灣戰略，以應對中國強烈反彈的時機。」