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陳建仁：連14天確診破400「我稍微放心點」　揭疫情逆轉雙指標

圖、文／鏡週刊

新冠肺炎（COVID-19）本土疫情持續嚴峻，行政院7日宣布全國三級警戒延長至本月28日，全國各級學校停課至暑假。本刊6月5日透過視訊專訪前副總統陳建仁，他分析國內疫情如何控制時說，6月14日端午節前要壓制疫情相當困難，未來疫情控制將有二大指標，首先是單日新增病例數降至1百人以下，其次是8月底能有1千萬人接種疫苗，「那時就是可以稍微放鬆心情的時間」。

 前副總統陳建仁接受本刊視訊專訪時表示，這波武漢肺炎疫情受控的2大指標包括：單日新增病例數降至百例以下，以及8月底達成1,000萬人接種疫苗。

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▲前副總統陳建仁接受本刊視訊專訪時表示，這波新冠肺炎疫情受控的2大指標包括：單日新增病例數降至百例以下，以及8月底達成1,000萬人接種疫苗。 （圖／鏡週刊提供，下同）

18年前，陳建仁在衛生署長任內成功抗SARS，去年5月他卸任副總統後，擔任中研院基因體研究中心特聘研究員，仍是總統蔡英文最仰賴的防疫顧問，在這波本土疫情期間他發揮所長，協助中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中一同抗疫。

陳建仁對台灣疫苗接種量能很有信心，估計1天可以施打約30萬劑，圖為民眾在嘉義市疫苗快打站接種疫苗。（嘉義市政府提供）

▲陳建仁對台灣疫苗接種量能很有信心，估計1天可以施打約30萬劑，圖為民眾在嘉義市疫苗快打站接種疫苗。

陳建仁坦言，近期每日新增確診病例人數的流行曲線雖呈現壓平狀態，未依幾何級數成倍數成長，顯示全國民眾共同努力配合，減少群聚表現可圈可點，讓三級警戒確實有效。但他示警說，確診數壓下來後，感染還是會蔓延一段時間，14日前單日新增確診病例數很難壓到百例以下。

隨著防疫作戰進入大規模疫苗施打階段，各地縣市政府已陸續在公有場館設置大型疫苗接種站，圖為台中市4日啟用的疫苗快打站。

他指出，5月15日公布單日新增確診人數達180人，他就覺得情況「很不妙」，研判病例數將很快超過萬人，後來的14天平均確診數控制在4、5百人左右，「我心裡稍微放心一點」。他分析，近一週每日新增病例數在3、4百人左右，若本週能降到2、3百人、之後再降到1百多人甚至1百人以下，就是疫情受控的第一個指標。

本月6日美國跨黨派參議員搭乘美軍C-17運輸機閃電來訪，並宣布美方將捐贈台灣75萬劑疫苗。（中央社）

外，本月4日日本捐贈124萬劑AZ疫苗運抵台灣，預計6月中旬起施打；6日上午搭乘美軍C-17運輸機閃電來訪的3位美國參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）、蘇利文（Dan Sullivan）、昆斯（Chris Coons）宣布，美國將透過COVAX平台捐75萬劑疫苗給台灣，6月起全台將進入大規模疫苗施打階段。

日本政府捐贈的124萬劑AZ疫苗4日運抵台灣，圖為駐日代表謝長廷在成田機場向載運疫苗的專機揮手致意。（翻攝謝長廷臉書）

除了達到單日新增病例數低於百例，陳建仁說，良好自主健康管理雖可有效壓制疫情，但還要搭配全面實施疫苗預防接種，才能保護民眾不被感染、成為病毒傳染工具，雙管齊下才能有效阻斷病毒傳染途徑、增強群體免疫力。

國產疫苗中的高端、聯亞疫苗2期臨床試驗近期將公布解盲成果，確認其效力及安全性。圖為高端疫苗實驗室。

「就像1個人有2隻腳，2隻腳一起走才有效！」他強調，全民大量接種疫苗是短期內最重要的防疫措施，另一項疫情控制指標就是，若能在8月底前達成超過1千萬人接種至少1劑疫苗，「我們會比較安心」。

陳建仁期盼，中央政府持續努力爭取，讓已訂購的疫苗準時交貨，即使未來台灣能順利脫離疫情，行有餘力時也一定要協助東南亞等其他國家抗疫，因為全世界沒有任何一國可單獨對抗病毒，「台灣好，全世界也要好！」


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