　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

斷言國產疫苗7月卡關挨批　陳培哲請辭不悔說真話：這就是抹黑

記者黃翊婷／綜合報導

中研院院士陳培哲曾斷言國產疫苗7月做不出來，7日被資深媒體人周玉蔻在臉書爆料，他身為衞福部食藥署「國產新冠肺炎疫苗療效評估方法專家會議」的成員，卻突然閃電請辭。對此，陳培哲坦言，其實早在5月底就已經提出請辭，他不後悔說出真話，甚至反過來直指身分遭洩露一事，就是抹黑攻勢。

▲▼中央研究院院士陳培哲。（圖／翻攝自中研院官網）

▲陳培哲。（圖／翻攝自中研院官網）

陳培哲5月31日曾針對民間自購疫苗的爭議發表看法，他認為指揮中心公布規定，疫苗輸入必須由政府與原廠簽約，然後由中央統籌分配，是相當傲慢的舉動。隨後他又在6月5日斷言，國產疫苗7月做不出來，讓高端、聯亞、國光3家公司製作蛋白次單位疫苗，根本就是「讓中餐廳師傅做法國菜」，「民進黨政府就是不相信科學！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

緊接著，周玉蔻6月7日就在臉書文章中寫道，「中研院院士陳培哲，近日頻頻攻擊國產疫苗，遭質疑目前還是國產疫苗最關鍵的解盲階段，甚至涉及業者業界的利益，審查委員這樣的發言，嚴重違反專業倫理。陳培哲面對外界抨擊，一度還不承認自己是審查委員，與他一同參與專家會議的人士私下十分憤怒，據了解，陳培哲昨天提出辭去專家小組審查委員資格。」

對於周玉蔻指控陳培哲身為專家會議成員，卻攻擊國產疫苗一事，陳培哲表示，其實早在5月底就已經提出請辭，基於保密協議，他很清楚有些東西不能說，所以過去從來沒有說過這些事，一切都是在請辭之後才講的。

陳培哲甚至直言，審查委員會最大的困難就是總統蔡英文，蔡總統先說了7月底要打國產疫苗，食藥署怎麼擋得住壓力，他覺得做不下去了，最後選擇離開，也不後悔說出真話。至於身分遭洩露一事，他認為這就是抹黑攻勢。

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣疫苗短缺，讓部分民眾一度陷入恐慌。圖為醫護人員接受AZ疫苗接種。（圖／記者李毓康攝）

而對於陳培哲因為擔心審查委員會難秉持獨立性，請辭後又點名蔡英文是最大的困難，總統府發言人張惇涵7日晚間回應，總統府不知道陳培哲擔任或辭去疫苗審查委員，即使陳近期對國產疫苗有不同看法，也都尊重他的發言，但很遺憾與不解「最大困難就是來自總統蔡英文」這種說法。

張惇涵強調，政府多次表達很清楚的立場，任何疫苗研發過程，都必須依科學程序，安全、有效最重要，一定要依照國際科學標準，嚴格為國人健康安全把關，陳培哲是科學家，一定很清楚，疫苗審查過程一切依科學程序進行，任何非科學的指涉，對於研發人員及其他專家學者不公平，讓科學數據證明才正確。

ET快訊
直擊《戀愛是科學》女星濕吻帥氣新歡！ 「車內4超甜互動」全被
輪到台灣報恩　台大醫點名唐鳳當「親善大使」：幫日本看看這問題
重啟台美貿易協定　美國務卿：對話已經展開

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陳建仁：連14天確診破400「我稍微放心點」　揭疫情逆轉雙指標

在台遇「超暖心經歷」　日本人：感動得說不出話

從12星座「回訊息方式」看喜不喜歡你！收到4個人貼圖＝沒機會了

斷言國產疫苗7月卡關挨批　陳培哲請辭不悔說真話：這就是抹黑

輪到台灣報恩　台大醫點名唐鳳當「親善大使」：幫日本看看這問題

日贈124萬AZ疫苗15日開打！　自費第1劑的人打得到

南投家祭11人遭罰66萬　「警站棺材前開單」影片曝光掀論戰

台灣上空沒大人！午後防雷雨彈　擾動發展、西南氣流恐抵達時間曝

批政府刁難3000萬劑疫苗　醫師蘇偉碩：不然這265人現在還活著

全家都染疫！檢疫中心買蛋糕幫慶生　9歲確診男童貼心許了一個願

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

行政院拍板：三級警戒延至6／28　各級學校同步配合「停課到暑假」

TOP男偶像晚上一把拉她進房間！　《Imitation》李濬榮、鄭知蘇該怎躲粉絲

國民黨提出不排富每人發1萬元　柯文哲：難怪執政黨如此囂張

日本超萌水獺「一聽爸叫名」秒衝 撒嬌緊抱手、奶音躺懷裡討摸❤

陳建仁：連14天確診破400「我稍微放心點」　揭疫情逆轉雙指標

在台遇「超暖心經歷」　日本人：感動得說不出話

從12星座「回訊息方式」看喜不喜歡你！收到4個人貼圖＝沒機會了

斷言國產疫苗7月卡關挨批　陳培哲請辭不悔說真話：這就是抹黑

輪到台灣報恩　台大醫點名唐鳳當「親善大使」：幫日本看看這問題

日贈124萬AZ疫苗15日開打！　自費第1劑的人打得到

南投家祭11人遭罰66萬　「警站棺材前開單」影片曝光掀論戰

台灣上空沒大人！午後防雷雨彈　擾動發展、西南氣流恐抵達時間曝

批政府刁難3000萬劑疫苗　醫師蘇偉碩：不然這265人現在還活著

全家都染疫！檢疫中心買蛋糕幫慶生　9歲確診男童貼心許了一個願

陳建仁：連14天確診破400「我稍微放心點」　揭疫情逆轉雙指標

法網／女單衛冕斯威雅蒂退烏克蘭　保持一盤未失進8強

8月才解封？侯友宜盼6成國人免疫　柯文哲：恐衝擊世界半導體

柯震東「戲約連發」二度前進歐洲影展！　合作王柏傑演三太子

在台遇「超暖心經歷」　日本人：感動得說不出話

玄彬拍照皺眉摸唇、溫柔眼神太犯規　網：孫藝珍不嫁、我嫁！

蘋果WWDC「iOS 15亮點一次看」　iPhone 6S再戰一年

從12星座「回訊息方式」看喜不喜歡你！收到4個人貼圖＝沒機會了

世足資格賽／澳洲唯二失球都是中華踢進　高偉傑入球「很爽」

直擊《戀愛是科學》女星濕吻帥氣新歡！ 「車內4超甜互動」全被拍

連7天慢跑1600m減肥法！7正妹陪運動...網暴動：好胸

生活熱門新聞

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

三芝聽到巨響　沒明顯雷雨胞

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

獨／萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人

「今天怎麼沒校正回歸？」　陳時中曝解答

1790劑疫苗接種1955人！竹北市衛生所：客家人我驕傲

月收入10幾萬還能爽領紓困金　陳時中回應了

二公主首場畢業沒了！爸媽一夜做出來

批政府刁難疫苗　醫：不然265人還活著

輪到台灣報恩　台大醫點名唐鳳：幫日本看這問題

台灣上空沒大人！午後防大雨　西南氣流抵達時間曝

增加採檢量能！陳時中擬開放「民眾在家快篩」

萬華按摩女「感冒回彰化」　採檢竟重症確診

生命禮儀公司「返鄉規勸文」超神！網友全讚爆

更多熱門

相關新聞

世衛：有中間商兜售疫苗　廠商多與公共部門往來

世衛：有中間商兜售疫苗　廠商多與公共部門往來

世界衛生組織官員今天示警，有中間商兜售偽造疫苗，提醒大部份疫苗廠商向公共實體出售疫苗，且是透過國際採購進行，呼籲各國直接與廠商聯繫。

日本AZ最快15日開打！　自費第1劑的人打得到

日本AZ最快15日開打！　自費第1劑的人打得到

輪到台灣報恩　台大醫點名唐鳳：幫日本看這問題

輪到台灣報恩　台大醫點名唐鳳：幫日本看這問題

彰化葡萄家族遭獵巫！住家被丟垃圾　長子哽咽：我們非戰犯

彰化葡萄家族遭獵巫！住家被丟垃圾　長子哽咽：我們非戰犯

家祭11人遭罰66萬　警棺前開單惹議

家祭11人遭罰66萬　警棺前開單惹議

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

三芝聽到巨響　沒明顯雷雨胞

陳培哲辭疫苗審查員　總統府回應了

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

《德州電鋸》女星確診僅29歲病逝

國民黨提每人發1萬　柯文哲：有這種在野黨「難怪執政黨囂張」

獨／萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人

印度神童最新預言：6／20將有嚴重大事

日正妹4年花253萬整形　對比照讓日網傻了

「今天怎麼沒校正回歸？」　陳時中曝解答

效率8倍！日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人

1790劑疫苗接種1955人！竹北市衛生所：客家人我驕傲

月收入10幾萬還能爽領紓困金　陳時中回應了

更多

最夯影音

更多
原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？
汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面