斷言國產疫苗7月卡關挨批　陳培哲請辭不悔說真話：這就是抹黑

記者黃翊婷／綜合報導

中研院院士陳培哲曾斷言國產疫苗7月做不出來，7日被資深媒體人周玉蔻在臉書爆料，他身為衞福部食藥署「國產新冠肺炎疫苗療效評估方法專家會議」的成員，卻突然閃電請辭。對此，陳培哲坦言，其實早在5月底就已經提出請辭，他不後悔說出真話，甚至反過來直指身分遭洩露一事，就是抹黑攻勢。

▲陳培哲。（圖／翻攝自中研院官網）

陳培哲5月31日曾針對民間自購疫苗的爭議發表看法，他認為指揮中心公布規定，疫苗輸入必須由政府與原廠簽約，然後由中央統籌分配，是相當傲慢的舉動。隨後他又在6月5日斷言，國產疫苗7月做不出來，讓高端、聯亞、國光3家公司製作蛋白次單位疫苗，根本就是「讓中餐廳師傅做法國菜」，「民進黨政府就是不相信科學！」

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緊接著，周玉蔻6月7日就在臉書文章中寫道，「中研院院士陳培哲，近日頻頻攻擊國產疫苗，遭質疑目前還是國產疫苗最關鍵的解盲階段，甚至涉及業者業界的利益，審查委員這樣的發言，嚴重違反專業倫理。陳培哲面對外界抨擊，一度還不承認自己是審查委員，與他一同參與專家會議的人士私下十分憤怒，據了解，陳培哲昨天提出辭去專家小組審查委員資格。」

對於周玉蔻指控陳培哲身為專家會議成員，卻攻擊國產疫苗一事，陳培哲表示，其實早在5月底就已經提出請辭，基於保密協議，他很清楚有些東西不能說，所以過去從來沒有說過這些事，一切都是在請辭之後才講的。

陳培哲甚至直言，審查委員會最大的困難就是總統蔡英文，蔡總統先說了7月底要打國產疫苗，食藥署怎麼擋得住壓力，他覺得做不下去了，最後選擇離開，也不後悔說出真話。至於身分遭洩露一事，他認為這就是抹黑攻勢。

▲台灣疫苗短缺，讓部分民眾一度陷入恐慌。圖為醫護人員接受AZ疫苗接種。（圖／記者李毓康攝）

而對於陳培哲因為擔心審查委員會難秉持獨立性，請辭後又點名蔡英文是最大的困難，總統府發言人張惇涵7日晚間回應，總統府不知道陳培哲擔任或辭去疫苗審查委員，即使陳近期對國產疫苗有不同看法，也都尊重他的發言，但很遺憾與不解「最大困難就是來自總統蔡英文」這種說法。

張惇涵強調，政府多次表達很清楚的立場，任何疫苗研發過程，都必須依科學程序，安全、有效最重要，一定要依照國際科學標準，嚴格為國人健康安全把關，陳培哲是科學家，一定很清楚，疫苗審查過程一切依科學程序進行，任何非科學的指涉，對於研發人員及其他專家學者不公平，讓科學數據證明才正確。