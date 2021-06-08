重啟台美貿易協定有望　美國務卿：架構對話已經或即將展開

▲國務卿布林肯的發言，透露拜登政府有意願與台灣重啟貿易對話。（圖／路透社）

記者張靖榕／編譯

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）美東時間周一（7日）表示，有可能和台灣恢復自歐巴馬政府之後即已暫停的台美貿易和投資對話，但並沒有透露是否願意與台北當局達成一個全面的貿易協定。

路透社報導，布林肯7日出席眾議院外交委員會對國務院的年度預算審查聽證會，期間被問及拜登政府在對台雙邊貿易協議上的立場，他回應，「我必須把這個問題交由美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）來回答，但我知道我們正在和台灣對話中，或是很快的，會有類似框架協議的產生，而那些對話應該要著手進行了。」

路透社指出，美國與台灣類似的貿易對話都將激怒北京當局，因為中國聲稱台灣是其不可分割的一部分。

▲美國國務卿布林肯透露重啟美台貿易對話可能，蔡英文政府積極接洽。（左圖／路透社／右圖／總統府提供）

對於布林肯的公開發言，美國貿易代表辦公室並未立刻做出回應，台灣駐美代表蕭美琴則表示，正在與美方進行前期的討論，並希望能促成雙邊貿易關係的進展。當前正在無黨派背景的公共政策研究及募款團體，「德國馬歇爾基金會」（GMF）服務的葛來儀（Bonnie Glaser）表示，布林肯的言論是華盛頓當局釋出的「信號」，針對歐巴馬政府之後即被暫停的「台美貿易及投資架構協定」（TIFA），已經準備重新展開談話。

然而葛來儀指出拜登政府現在可能還未決定，是否採取更進一步的對話，與台灣談成更全面的雙邊貿易協議。她說拜登政府內的高級官員們，已經在積極鼓勵戴琪展開一輪美台貿易談話，「台北方面也想要盡快展開」。

蔡英文政府今年一月通過的進口萊豬政策，激起台灣在野黨及其支持者與部分人的反彈，面對8月可能的公投推翻萊豬政策，葛來儀說蔡英文正積極想與美方達成貿易談話方面的進展，以反轉這樣的局面。

前總統歐巴馬於2016年卸任、川普政府接任之後，貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）便暫停「台美貿易及投資架構協定」，因川普政府集中聚焦在對中國的貿易談判上。葛來儀表示基於擔心美台貿易對方會促成規模更大的自由貿易協定，並鼓舞其他國家如英國與台灣進行類似的貿易協議，中國很可能會發聲批評TIFA，「中國也會把這樣的談話視為是拜登與台灣加強關係的策略，並認為美國此舉削弱了『一個中國』原則。」