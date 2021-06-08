三級警戒延長至6／28　全國一路停課到7／2

▲三級警戒後的台北街頭。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

台灣新冠肺炎疫情延燒，累計至6月7日為止，全台有286人染疫病逝，平均死亡率超過2%。由於疫情並未明顯好轉，行政院長蘇貞昌7日上午拍板，將三級警戒延長至6月28日，同時全國各級學校也配合停止到校上課至暑假。

教育部7日進一步說明，為降低群聚感染之風險，全國各級學校和公私立幼兒園停止到校上課，延長至7月2日（五），兒童課照中心及補習班則請學生停止前往，在家學習，也延長至7月2（五），指考延期至7月28日(三)。

關於指考的防疫計畫，中央流行疫情指揮中心研擬調整新冠疫苗公費接種順序，除第一類至第三類優先對象維持開放，包含長照、75歲以上長者、洗腎病人、關鍵設施國防等必要人員、大學指考工作人員，都會列入排序並同步開放接種。

針對日本捐贈的124萬劑AZ疫苗，蘇貞昌則說，本週完成檢驗封緘後就能開始配撥施打，基於降低重症機率，這次保留很大部分優先提供給75歲以上長者、養護機構和洗腎患者等，由於大部分都已經有個人資料，也請衛福部提供指引規定給地方政府造冊，以利接種作業。

關於這次苗栗有電子廠移工發生幾起群聚感染，蘇貞昌表示，防疫管理上應該嚴格要求，除了協助各縣市的篩檢作業之外，移工居住環境的管理、移工的健康監測、利用LINE@群組以及翻譯人員幫忙確診或隔離移工的關懷和照顧等，都請勞動部和內政部務必配合做好。

蘇貞昌強調，過去一年多，感謝各部會的通力合作，讓台灣的疫情能守住一年多，成為世界上少數能正常生活還保有高度經濟成長國家。現在變種病毒更加強悍，本土疫情升溫，各部會應該負起責任，當指揮中心的後盾，主動幫忙解決問題。

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