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獨／上了救護車才說「雙北接觸史」　消防員怒轟：說謊的垃圾！

▲新冠肺炎疫情擴散，救護車前往住家後送確診病患。（圖／記者林敬旻攝）

▲新冠肺炎疫情擴散，救護車前往住家後送確診病患（本圖人物非當事人）。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

新冠肺炎疫情緊繃，雙北接連傳出有消防員確診，這也讓高雄市的消防員怒了！一名陳姓消防員說，自己在進行救護時，明明都有詢問患者或是家人，請他們告知「TOCC」，結果上救護車前說沒有，但是送醫過程中又說了「家人的雙北史」，氣得這名消防員直罵：「我們負重前行是為了這些說謊的垃圾嗎？」

高雄市一名陳姓消防員在自己臉書呼籲民眾請「誠實告知TOCC」，也就是記錄旅遊史（Travel history）、職業別（Occupation）、接觸史（Contact history）及是否群聚（Cluster）等資訊，因為自己在近期的疾病救護當中，都有詢問患者或是他的家人，「有沒有接觸感冒發燒咳嗽的人」、「有沒有接觸北部或外地回來的人」以及「最近家裡有沒有人感冒發燒咳嗽」。

▲▼防疫救護車。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲防疫救護車。（圖／記者陳雕文翻攝）

他說，自己明明問得很明確，報案人都回答「沒有」，可是在路上患者卻心虛的說：「我女兒從台北回來昨天剛走」，讓完成救護的消防員很生氣，回到隊部發臉書開罵：「第幾件說謊了？！雖然只是UTI在chillness的患者也還沒燒，但who knows」？

而且疫情嚴峻，還要被投訴服務品質？這名消防員更是直言「吃屎」，他分享自己一件救護經驗：「一家人全家都沒戴口罩，直接用吼的『全部口罩給我戴起來不然我不會進去』！果然，患者也在chillness（畏寒），垃圾」！讓他大罵：「我們負重前行是為了這些說謊的垃圾嗎？誰來跟我講服務品質，管你官多大，我就讓你起飛！」

最後還奉勸一樣是消防員的大家，「現在把患者跟家屬都當成前任（男女友），畢竟前任就是慣性說謊的垃圾。你對前任的態度也不用太好，大聲就對了，必要時甩棍甩出來叫他好好講話。」

▲▼新冠肺炎疫情三級警戒期間，新北板橋消防員全副武裝出勤結束後，返回分隊，進行救護車全車大消毒，救護車內外都要清消。（圖／記者呂佳賢攝）

▲消防員全副武裝出勤結束後，返回分隊，進行救護車全車大消毒。（圖中非發文當事人）（圖／記者呂佳賢攝）

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