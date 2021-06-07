泰國富豪夫婦「溺斃泳池」監視器竟全壞！　兒質疑死因不單純

▲拉克什瓦爾夫婦不幸在度假村泳池溺斃。（圖／翻攝自Facebook／รู้ทันภัย รู้ทันข่าว，下同）



記者張方瑀／綜合報導

泰國日前發生一起離奇命案，一對泰國富商夫婦到離島度假村遊玩時，被同行兒子發現雙雙溺斃在泳池中。奇怪的是，該泳池因疫情未對外開放，且現場監視攝影機竟也全部壞掉。目前夫婦的兒子已經對死因提出質疑，正等待法醫進一步鑑定。

根據《曼谷郵報》報導，現年59歲的泰籍印度裔富商拉克什瓦爾（Rakeshwar sachatamakul）日前跟55歲的妻子、34歲的兒子拉蒂什（Ratish Sachathamakul）一起到龜島（Koh Tao）賈瑪基里度假村（Jamahkiri Resort & Spa）遊玩。沒想到拉克什瓦爾4日下午卻被發現和妻子雙雙溺斃在泳池中。

報導指出，拉蒂什4日下午抵達飯店後，就到附近沙灘，而拉克什瓦爾夫婦則跑到泳池。當地警方表示，拉蒂什返回飯店後發現父母躺在2公尺深的泳池中，立刻報警搶救後仍宣告不治。據了解，現場沒有任何打鬥痕跡，而拉克什瓦爾有糖尿病、高血壓和阻塞型睡眠呼吸中止症候群（obstructive sleep apnea）等慢性病。

拉克什瓦爾是普吉島5星級飯店的執行長，同時還擔任汽車零件製造商的董事長，身家至少超過10億泰銖（約新台幣9.5億元）。事發的度假村因為疫情未對外開放泳池，現場監視器也壞了數個月未修理。

目前調查人員初步判定，可能是拉克什瓦爾或妻子其中一人跌入泳池，另一人準備救援時，因兩人都不諳游泳，所以才會雙雙溺斃，死於腦部缺氧。拉蒂什則對死因提出質疑，現在仍需等待法醫進一步鑑定結果。

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