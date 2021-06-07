未在10類之列青壯年族群何時打到疫苗？　桃園衛生局：大約在8月

▲未在10類者何時打到疫苗？衛生局長王文彥說明。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫苗現階段嚴重不足，對於沒有慢性病、沒在10類之列的青、壯年族群，何時可以打到疫苗？桃園市衛生局長王文彥7日說，打疫苗有個概念，是全體住在這個地方的人都要打，疫苗足夠的時候就沒有什麼第幾類，目前你如果是18歲以上、小於50歲的年輕人，相信在8月來到疫苗足夠，也許更早，就可以全面施打。

▲未在10類者何時打到疫苗？受到關注。（圖／ET資料照）

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由於，桃園是一座年輕的城市，根據疾管署目前列出10個分類施打疫苗優先順序者，許多沒有在10類之列的青、壯年族群，何時可以打到疫苗？深受關注。

衛生局長王文彥今天於市府防疫說明會表示：打疫苗有個概念，打疫苗是全體住在這個地方的人都要打，所以疫苗足夠的時候就沒有什麼第幾類，只有在一開始疫苗剩下有限的程度之下，政府為了守住一些重要的人，比如說醫院、比如說防疫人員，所以就有一個優先順序，那優先順序分為10類，有一些是那個人很重要，讓他保住醫院，那醫院才能為確診者治療，有一些人是他很脆弱，要保住他，他才不會變重症。

所以它的分類，大概就依照這個原則來訂出10類來，而目前你如果是小於50歲的年輕人18歲以上的，目前是沒在這10類之列，但是這10類只是說在有限疫苗時候保障，並不是排除那些10類以外的人。王局長表示，相信在8月來到，我們疫苗足夠，也許更早，就可以全面施打。

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