記者曝美國政府「台灣問題優先」背後3關鍵　籲南韓研擬對台策略

▲ 美國3名參議員率訪問團乘C-17運輸機抵台，進行3小時旋風訪問。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國跨黨派參議員訪問團6日旋風訪台，宣布贈送台灣75萬劑疫苗，在南韓引發高度關注。《韓國經濟》7日刊登評論指出，美中衝突、半導體短缺及共軍擾台等3項因素之下，華府近來高度重視台灣，談論台灣議題的次數比談論南韓多上10倍、20倍，可見美國精心研擬對台策略，認為南韓政府也應有所行動。

上月21日的美韓峰會記者會上，美國記者向南韓總統文在寅提出的第一個問題便有關台灣，詢問二人是否討論台灣局勢，以及美國是否敦促南韓在台灣面臨中國壓迫時採取強烈行動。《韓國經濟》駐美特派記者朱容錫（주용석，音譯）撰文分析，這代表美國媒體最關心的是南韓政府對台立場，而非南韓最重視的北韓或韓企在美投資議題。

▲ 5月美韓峰會共同記者會上，文在寅被問及二人是否針對台灣局勢進行討論。（圖／路透社）

一名華府智庫關係人士透露，「最近在華府，比起南韓的話題，討論台灣的次數多上10倍、20倍。不論是在檯面上或私下場合，幾乎隨時都能聽到有關台灣的話題。」美國前總統川普時期，最受政府關注的就屬北韓問題，如今已被台灣取代。

朱容錫指出，拜登政府對台灣問題下了不少功夫，4月美日峰會及5月韓美峰會聯合聲明中皆寫入「維持台海和平穩定的重要性」便可證明。中國壓力下，韓日對此皆態度保留，但拜登政府仍堅持提及台灣，可見華府「台灣問題優先」的方針。拜登4月也派出以前參議員陶德（Chris Dodd）為首的非官方代表團訪台，與蔡英文會面，展現與台親密關係。

文中指出，美國國會立場相同，3名參議員6日會見台灣總統蔡英文，更宣布將贈送疫苗。美國此次向全球釋出8000萬劑疫苗，包括提供盟友南韓的101萬劑，也提供台灣75萬劑。不過2天前，日本才贈送台灣124萬劑AZ疫苗，普遍被指美日以「疫苗外交」抗衡中國。

▲ 美日峰會聯合聲明時隔52年再提台灣，顯示日本在台海議題上的明確立場。（圖／達志影像）

朱容錫分析，隨著美中衝突升溫，台灣存在感也逐漸提升。美國為牽制中國，更加密切與台互動。半導體躍升左右美中技術霸權之爭的關鍵，也是台灣對美國戰略價值提高的原因。台積電握有全球50%半導體代工市場，一旦台灣發生緊急狀況，導致台積電無法供貨，高度依賴技術產業及汽車業的美國經濟恐怕將近停擺。

此外，中國近來對台海侵略性來到史上最強，更激發華府危機意識，將台灣問題視為緊迫議題。美國印太司令戴維森（Philip Scot Davidson）3月更在參院聽證會上警告，中國可能在未來6年內犯台。

朱容錫最後指出，美國維持對台高度重視的可能性很高，「越是如此，韓國的壓力只會越大。美日峰會後，有分析指出，日本已經破釜沉舟，而韓國現也處於相同的情況」，認為政府應研擬足以應對中國攻勢的對台戰略。

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