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16歲就中千萬！英最年輕樂透得主　獲獎7年後驚傳逝世

英國史上最年輕樂透得主，在獲獎七年後死亡。（圖／翻攝自鏡報）

▲卡勒姆當年以16歲之姿，成為英國最年輕樂透得主之一。（圖／翻攝自鏡報）

圖文／CTWANT

居住在英國北愛爾蘭的男子卡勒姆（Callum Fitzpatrick）於2014年時以16歲之姿成為樂透頭獎39萬元英鎊（折合新台幣約1528萬元）的得主，這也讓他成為英國史上最年輕的樂透頭主。而在7年之後，突然傳出他逝世的消息。

根據《太陽報》報導指出，當時16歲的卡勒姆在中獎之前，一直在父母的雜貨店打工，和善的個性也讓他與周遭鄰居相處甚好。而在他得獎之後，由於當時他尚未成年，所以只是簡單買個香檳當作拉炮，自己喝果汁慶祝。

獲獎之後，卡勒姆還是維持平時的生活，只有在17歲時買了一輛新車代步，用來追逐曼聯老特拉福足球隊（Old Trafford）的每一場比賽。而熱愛足球的他，也加入了當地的業餘足球隊貝里馬丁（Ballymartin GAC）。

但是貝里馬丁足球隊於3日突然在官方粉絲專頁上發文，表示隊中成員卡勒姆突然逝世，享年23歲。球隊在聲明中稱讚卡勒姆是個「了不起、聰明的年輕人」，對於他的死訊感到十分震驚，但報導中並未透漏卡勒姆的死因。

噩耗令人不勝唏噓，民眾紛紛在該篇臉書貼文留言哀悼，「安息吧，永遠那麼紳士的卡勒姆，我會珍惜與你共創的美好回憶。」「在這個悲傷的時刻，向他的家人致上最深的默哀。」

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