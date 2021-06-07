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「長官要我回高雄家隔離」！空軍校官確診　3天匡列空擋恐成破口

▲高雄市政府7日防疫記者會 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市政府7日防疫記者會 。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖／高雄報導

台北一名空軍校級軍官因為室友確診，依照程序應該是立刻「就地隔離」，但他選擇開車回到高雄家裡，被疫調人員找到時已經發病，6日公告確診，他向疫調人員表示：「是部隊長官要他回家隔離」，面對有3天的「匡列空擋」，媒體追問是否有責任，是否要開罰？高雄市政府不願意回應，僅說「軍人要離開部隊，一定要有長官同意」，同時也強調各縣市應該更要掌握確診資料上傳的時間，彼此間能夠「無縫匡列」，才可以降低破口發生的風險。

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高雄市政府在6日的防疫記者會公告一名三十多歲的軍人回到高雄確診，同時也揭露疫調過程中發現，他是因為室友確診後，6月1日開車回到高雄老家，2日自行前往採檢，雖然當時檢測結果為陰性，但3日開始陸續出現症狀，4日高雄市衛生局接獲台北通知，這才發現這名軍人沒有就地隔離，躲到高雄，趕緊啟動疫調，但似乎晚了一步，軍人5日確診，換言之是有3天的空窗期，他也跟疫調人員表示是「部隊長官要他回家隔離」。

高雄市衛生局簡任技整強調，依照有跟確診者接觸的民眾，正常程序的處理是「高度疑似個案會先進行疫調，同時透過精準疫調來確實匡列接觸者，第一時間就應該要求『就地』居家隔離、自主管理，同時也會開出居家隔離通知書，等到這個部分完成後，就進入電子圍籬」。所以個案在什麼時候被通知、進行管制，都會很清楚。

▲高雄市政府7日防疫記者會 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市政府7日防疫記者會 。（圖／高雄市政府提供）

但該軍官6月1日就離開駐地，2日到主動到指定採檢醫院，3日開始開始服用藥物，4日下午才從系統發現，整個資料建置上傳後才被匡列，而且他還有同住家人，從北部回到高雄，1到4日都沒有電子圍籬的匡列，雖然確診者宣稱自己待在家，但是沒有電子圍籬，根本無法確實掌握足跡，也是他自己說了算，

潘炤穎指出，從這個個案當中發現有一段時間的落差，而這段時間很可能是趴走的時間，所以在不管是在部隊裡面或者是在地方政府的執行過程裡面，「我們都希望其實可以更嚴謹的部分，我們檢討之後，認為這個部分是可以再加強的，就是有關於時間落差的問題，在過程當中有一段落差可能會造成破口。」

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