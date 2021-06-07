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菅義偉誓言「東奧前」解禁緊急事態！　50%民眾支持如期舉辦

▲▼菅義偉計畫將日本獲取的AZ疫苗捐給台灣與COVAX。（圖／路透社）

▲菅義偉承諾，會盡力解除緊急事態宣言。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

日本首相菅義偉7日下午在國會審議中誓言，為了讓東京奧運能夠順利舉辦，將會致力讓緊急事態宣言盡早解除。目前東奧的具體防疫政策包含將各國選手團赴日人數最少化、讓選手與奧運會相關人員提前接種疫苗以及徹底管理相關人員在日本境內的活動範圍。另外，根據《讀賣新聞》民調顯示，有50%受訪者贊同在今夏舉辦奧運。

根據TBS報導，日本首相菅義偉7日在參議院委員會中被在野黨議員問到「在緊急事態當下舉辦東奧的可能性」時，他表示，自己知道各界對於東京奧運都有很多種聲音，但是目前最重要的是要解除緊急事態宣言，會盡全力達成這個目標。

菅義偉也強調，目前相關單位已經針對各國選手團赴日人數最少化、讓選手與奧運會相關人員提前接種疫苗以及徹底管理相關人員在日本境內的活動範圍等3個方面著手，未來也會持續採取行動，致力防疫。

根據《讀賣新聞》4至6日舉行的全國民調顯示，50%的民眾支持東京奧運應該如期在今年夏天舉辦，其中超過半數認為應該在沒有觀眾的情況下舉辦，而支持停辦的受訪者則占48%。然而在此之前的民調，要求停辦的民眾往往比支持如期舉辦的還多，像是《讀賣新聞》5月的民調就顯示，有59%的民眾認為應取消東奧，僅39%支持如期舉行。

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