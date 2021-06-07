南韓力拚「提早群體免疫」　文在寅：9月70%人口至少打1劑疫苗

▲ 將出戰東奧的南韓運動員接種輝瑞疫苗。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓總統文在寅7日宣布，只要嬌生集團旗下楊森藥廠（Janssen）的101萬劑單劑新冠疫苗施打完畢，上半年已接種疫苗人數有望達到1400萬，9月底前3600萬國人將至少接種第一劑疫苗，達到總人口的70%，有望提早達成群體免疫。

《韓聯社》報導，文在寅稍早於青瓦台召開第3場特別防疫檢查會議，會中指出，今年第三季將有70%國民約3600萬人完成第一劑接種，「疫苗接種率正快速上升，集體免疫的時間點也會提早。疫情初期，誰都沒想到我們會成為防疫模範國。在疫苗接種上，我們也能成為模範。」

他說明，「政府的目標是讓人民安心放暑假，中秋節與家人團聚時可以脫下口罩」，使國人的假期充分受到保障，並對飯店、藝文場館等採取多元對策」，企業也須配合政府建議，實施分流放假。7月初則將安排幼稚園、國小及國中教師施打，確保學校正常運作；包括高中3年級學生在內的考生也會安排接種，以準備大考。

他提到，為應對變種病毒，各國已經開始準備明年後的疫苗，承諾將盡早簽約，備妥明年能取得足夠疫苗。此外，掌握疫苗主權至關重要，政府將強力支持預計第3季進入第3期臨床實驗的國產疫苗開發。

文在寅最後指出，將快速推動韓美全球疫苗夥伴關係，不僅國內企業與美國藥廠莫德納簽約，南韓目前也代工生產多達4種疫苗，在全球實屬少見。

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