他靠賣蔥賺到豪宅！偷吃還曬小三「鹹濕對話」　老婆氣炸開槍射殺

記者張寧倢／編譯

泰國南奔府直轄區普拉圖帕（Pratu Pa）4日晚間一棟豪宅發生命案，前女性副區長隆帕（Rungphet Chantaprai）主動向警方自首稱，她與丈夫以賣蔥起家，夫妻倆生活逐漸富裕之後，丈夫竟然變心，最後隆帕再也受不了，朝著丈夫的太陽穴舉槍擊發，導致男主人當場死亡。

▲泰國前女副區長因為不堪老公多次劈腿，拿槍將他擊斃。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

根據MGR Online等泰國媒體報導，52歲前副區長隆帕與57歲丈夫蒙空（Mongkol Chantaprai）以販賣紅蔥為業，在家鄉與清邁府北部都有倉庫，獲得良好商譽，而丈夫事業成功後，兩人在當地蓋豪宅、買名車，沒想到丈夫卻開始變心，與其他女人糾纏不清，夫妻倆因此頻頻爭吵，隆帕與孩子也曾遭家暴。

報導指出，蒙空4日晚間與隆帕又起口角，不僅對老婆冷嘲熱諷，還以炫耀的語氣向她展示自己和小三們的合照以及露骨的對話紀錄。隆帕忍無可忍，直接掏出.38口徑手槍朝蒙空的太陽穴擊發子彈，接著又對著他的胸口發射2槍，這致命的3槍導致蒙空當場死亡，躺在豪宅2樓臥室床上。

報導稱，隆帕發現丈夫一動也不動，周圍一片死寂，才冷靜下來，她通知丈夫的妹妹後又打電話到警局自首。南奔市警方與法醫調查組一同前往事故現場，果然在豪宅內發現蒙空的屍體、作案槍枝，以及站在一旁等著被拘捕的隆帕，員警隨即將她帶回警局偵辦，預計將繼續釐清案情。

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