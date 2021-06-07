30歲媽假扮13歲女兒成功上課　囂張拍影發問：我像少女嗎？

▲熟女成功假扮少女混進學校上課。（圖／翻攝自YouTube／Casey Garcia）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一名母親竟然假扮13歲女兒，潛進學校上課一整天才終於被發現，她還把自己的荒謬行動上傳至YouTube上，吸引24多萬人次觀看，自豪自己裝扮功力一流，老師在她已經上了7節課後才終於識破。

來自德州聖埃里扎里奧(San Elizario)的30歲女子賈西亞(Casey Garcia)，竟然假扮成13歲少女，非法入侵女兒所就讀的學校，還頂替對方的身分上課。約6分鐘的影片中可看到，一身少女打扮的賈西亞，公然出現在學校教室，甚至還摘下口罩吃飯，然而卻沒有任何人發現真實身分，讓她開心表示，「我看起像中學生嗎？酷，很棒」。

賈西亞就這樣在學校待了幾乎一整天，直到第7節課時，一名老師終於注意到她並不是13歲少女，事跡敗露後她還大言不慚表示，自己這樣做是一種「社會實驗」，只是想要證明校園對於學生的保護應該再加強，「老師比起來學校的學生，反而花更多心思在上網課的人，我真想和他們說，『嘿，把你的手機收起來』」。

警方表示，他們1日接到校方報案，4日正式將賈西亞逮捕至拘留所中，保釋金為美元7,908元（約台幣21萬元）。賈西亞交保出獄後又拍片表示，自己雖然為此坐牢，但比起這個她更希望大眾能多關注，孩子在校是否足夠安全的議題。