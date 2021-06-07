美國務卿：拜登政府要徹查新冠源頭　追究中國責任

▲ 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6日受訪談及新冠全球大流行時表示，拜登政府決心徹查新冠肺炎根源，美國將追究中國責任。

布林肯6日接受新聞節目「Axios on HBO」專訪強調，中國到現在仍未在國際調查人員專家溯源工作及即時訊息分享方面，給予所需的透明度，中方必須展現透明度，且最終這也將符合中方利益。

布林肯進一步提到，中國自稱是負責任的國家，就應該竭盡所能提供所有資訊，確保防堵類似事件再度重演，「我們必須弄清楚真相的最重要原因就是，這是我們防堵下一波大流行的唯一方法，或至少在減緩疫情方面做得更好。」

事實上，美國前總統川普早已針對新冠病毒起源一事做出表態，5日出席活動時就提到，全世界應該向中國政府追討損害賠償金10兆美元，且這與全球至今所面臨的巨大損失相比，仍是一筆非常少的金額，「引起全球新冠肺炎的病毒起源自中國政府（武漢）實驗室，這一點就連民主黨與所謂的專家們都已經承認。美國與全世界是時候向中國共產黨追討賠償金了！」

更多相關新聞

►美專家警告：新冠病毒不溯源 未來恐出現covid-26、covid-32

►川普政府曾警告「勿追查」新冠起源 美國千萬資金流向武漢病毒所

►川普暴怒！呼籲全球向中國討「新冠賠償金」10兆美元：是時候了

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

人手必備女神香！Chloe香水888元起